Miley Cyrus ramène la tendance des cheveux «moufette»

Bien que Miley Cyrus ne soit pas étrangère aux coupes de cheveux qui ne font pas l’unanimité, elle s’est peut-être dépassée en ramenant la tendance de la coloration «moufette».

En effet, la chanteuse a opté pour un changement capillaire original: une coloration blond platine avec des mèches noires contrastantes.

Elle a dévoilé sa nouvelle tête lors de son passage au Tonight Show animé par Jimmy Fallon.

Sous sa chevelure blonde, on aperçoit des mèches noires de jais et avec sa frange et son dégradé style shag, le look de rockeuse est complet.

La coloration contrastée nous rappelle la tendance affectueusement surnommée «moufette» qu’on voyait dans les années 2000.

Christina Aguilera en était une adepte!

Si Miley est avant-gardiste et que la tendance revient, elle saura probablement plaire à ceux et celles qui ont un style plus edgy.

On a vu une tendance similaire faire surface dans les dernières années avec la coloration «Narcissa Malfoy».

Qu’en pensez-vous?

