Snoop Dogg massacre le nom de Denis Villeneuve en annonçant les nominations des Golden Globes

Partager







On ne sait pas trop pourquoi c’est Snoop Dogg qui a été retenu pour annoncer les nommés aux Golden Globes, mais on aime l’idée! Et ça nous a permis de constater que le rappeur a beaucoup de misère à prononcer les noms, surtout celui de Denis Villeneuve.

• À lire aussi: Snoop Dogg se cache pour écouter Let it Go dans son auto

• À lire aussi: Sacha Baron Cohen fera affaire avec Rudy Giuliani s’il perd aux Golden Globes

Avec sa tuque rouge sur la tête et une paire de lunettes de soleil (parce que la lumière intérieure était vraiment trop forte évidemment), Snoop Dogg a dévoilé les nominations, lundi matin, à la surprise générale!

Comme seul «Snoop DO double-G» sait le faire, il nous a offert quelques moments cocasses, alors qu'il a eu bien du mal à prononcer certains noms.

Il a d’abord eu de la misère avec le nom de Ben Affleck, qu’il a surnommé «Beenaffleck». Puis, il a poursuivi en massacrant le nom de notre trésor national, Denis Villeneuve.

A moment of silence for the way Snoop Dogg pronounced Denis’ name😭😂#GoldenGlobes pic.twitter.com/P5TpioFJnE — Sarine (@SarineBez) December 13, 2021

On a aussi remarqué que le rappeur était beaucoup trop détendu lors de l'annonce... et on se doute pourquoi! C’est Snoop Dogg, après tout.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s