Trois raisons pour lesquelles vous devriez vous intéresser à l’inflation

On l’entend partout : l’inflation fait augmenter le prix des presque tout, de l’épicerie jusqu’au plein d’essence. Il y a cependant d’autres bonnes raisons de s’intéresser à l’inflation. On a demandé à des experts de vous en présenter trois.

Rappelons que l’inflation est une hausse généralisée des prix qui est normale et qui se situe autour de 2% par année. Elle a cependant atteint des niveaux inégalés en 20 ans au mois d’octobre passé, pour atteindre 4,7% au pays. Elle a même atteint 5,3% au Québec. Le concept peut sembler flou, mais l’inflation a des impacts réels sur votre portefeuille.

Voici pourquoi vous devriez vous y intéresser.

L’inflation fait perdre de la valeur à vos économies

Plus l’inflation augmente, plus votre pouvoir d’achat diminue. Concrètement, ce que ça veut dire, c’est que le même produit coûte en moyenne 5% plus cher que l’an passé à pareille date. Pour le président du conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), Daniel Lanteigne, ce constat devrait servir de motivation pour mieux investir notre argent. C’est qu’en laissant vos économies dans un compte à faible rendement, vous perdez de l’argent sans vous en apercevoir puisque votre pouvoir d’achat diminue, soutient-il.

« C’est comme laisser votre argent sous un matelas. Si vous aviez caché 100$ en décembre passé avec l’idée d’acheter quelque chose au même montant un an plus tard, vous ne pourriez plus l’acheter, parce que son prix aurait augmenté de 5$. Votre billet sera toujours là, mais votre pouvoir d’achat a diminué », illustre-t-il.

Ainsi, il faudrait selon lui voir la montée des prix comme une occasion de placer votre argent dans un véhicule financier avec le meilleur rendement possible, pour que les gains de votre placement amortissent l’impact de l’inflation. Il existe plusieurs options pour le faire. Vous pourriez par exemple opter pour un fonds de placement diversifié, ou encore pour la Bourse, tout dépendant de votre capacité à gérer le risque. Parlez-en avec un professionnel !

L’inflation peut faire augmenter votre salaire

Bien qu’elle ait mauvaise réputation, il n’y a pas que des côtés négatifs à l’inflation, fait valoir Daniel Lanteigne.

« L’inflation peut aussi être un allié, parce que l’augmentation du coût de la vie va finir par se refléter dans le salaire gagné. Les employés vont chercher à améliorer leur condition et c’est fort possible que l’augmentation salariale se fasse à un rythme semblable à celui de l’inflation», explique-t-il.

D’ailleurs, d’après la plus récente enquête sur les Prévisions salariales de l’Ordre des conseillers en ressources humaines, les hausses de salaire de l’an prochain devraient être les plus élevées en près de 10 ans en 2022, en raison d’une combinaison de facteurs incluant la pénurie de main-d’œuvre, la forte reprise économique et l’inflation qui en découle.

Emprunter vous coûtera plus cher

L’inflation que l’on connait à l’heure actuelle s’explique en partie par l’écart important entre la demande des consommateurs et l’offre des producteurs. Pour redresser la barre, l’augmentation des taux d’intérêt est une mesure fréquente, explique le directeur du département d’économie de l’Université Sherbrooke, Mario Fortin.

« Quand la demande dépasse l’offre et que les prix augmentent, il faut trouver un moyen de freiner la consommation des gens. Ça semble contradictoire, mais on veut que les choses soient plus difficiles à acheter. À ce moment, la Banque du Canada, qui est chargée de contrôler l’inflation, augmente les taux d’intérêt ».

Se faisant, les prêts étudiants et les prêts que l’on obtient pour acheter une voiture, une maison ou pour financer un voyage, par exemple, vous coûteront plus cher en intérêts. C’est donc à garder en tête si vous prévoyez faire des achats à crédit dans un futur rapproché.