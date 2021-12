Chris Robins d’OD Afrique du Sud se fait ramasser pour une publication provaccin

Partager







S’il ne voulait d’abord «rien savoir» de se faire vacciner, l’influenceur Chris Robins a changé son fusil d’épaule. Tellement qu’il fait maintenant la promotion du vaccin sur Instagram, ce qui est loin de faire l’unanimité auprès de ses abonnés.

Dans une publication réalisée en partenariat avec le gouvernement du Canada, l’ex-candidat d’OD Afrique du Sud explique pourquoi il a finalement décidé de se faire vacciner.

«Ce qui m’a fait changer d’avis, c’est d’avoir su différer ma perspective initiale qui était complètement égoïste pour une nouvelle façon de penser plus ouverte d’esprit», écrit-il.

«Le plus important là-dedans, c’est que c’est pas juste ma sécurité qui est en jeu, c’est celle des autres aussi, et si je peux améliorer les chances de mes proches et des gens autour de moi de ne pas attraper le virus, eh bien je vais le faire», poursuit-il.

Avec sa déclaration d’amour pour le vaccin, il s'est toutefois attiré les foudres de certains de ses abonnés.

«Loll j'ai bien aimé le commandité. En gros ils t'ont payer pour dire de la merde et pour que les jeunes aille se faire vacciner», écrit l'un d’entre eux.

D’autres, visiblement déçus de la publication provaccin, ont même menacé de se désabonner de son compte.

«C’est rendu grave ils payent des influenceurs pour ça», s’étonne un autre abonné.