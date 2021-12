Le festival Igloofest débarque à Québec en mars

Partager







Pour célébrer 15 ans de danse, de froid, de neige et de fun, l’Igloofest dévoile une programmation survoltée et s’étendra jusqu’à Québec.

Du 13 janvier au 15 février 2021, en plein cœur de l’hiver, les célébrations battront leur plein dans le Vieux-Montréal avec musique électronique, mais également des soirées Hip-Hop pour les amateurs de cette musique.

C’est un peu plus tard, les 16, 18 et 19 mars 2021, que le festival Igloofest se transportera à Québec à la Place Jean-Béliveau avec KAYTRANADA, Zeds Dead et Above & Beyond comme têtes d’affiche.

Sur place, retrouvez DJ, ambiance de fête et un public enflammé qui dansera à la belle étoile jusqu'aux petites heures.

L’Igloofest sous le thème de l’«Abominable Gang des Neiges» sera emménagé à la manière de sa grande sœur montréalaise avec un décor glacial, une scénographie architecturale percutante et la programmation puisant parmi les meilleurs DJs locaux et internationaux.

Espérons que la température sera plus douce aux dates prévues pour la tenue de l’Igloofest à Québec et que ce sera la première édition d’une longue lignée dans la Capitale-Nationale.

Les passes du Igloofest de Québec sont disponibles au prix de 84$ par personne. Voyez tous les détails ici.

