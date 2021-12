Le plus gros glacier du monde menace de s'effondrer dans les prochaines années

Partager







La fonte des glaciers causée par le réchauffement climatique inquiète les scientifiques.

Le glacier Thwaites, l'un des plus gros au monde, pourrait s'effondrer plus tôt que prévu, ont alerté des géophysiciens américains.

Si ce glacier fondait en totalité, des spécialistes croient que le niveau de la mer monterait au total de 65 centimètres.

Conséquence du réchauffement climatique: le glacier Thwaites, situé à l’ouest de l’Antarctique, pourrait s’effondrer plus tôt que prévu, selon l’Union américaine de géophysique (AGU) qui en a fait l'annonce lundi.

Le glacier, d'une taille que l'on compare à la Floride, est le plus large sur terre (120 km) et aurait une profondeur «jusqu’à 3 kilomètres», selon différents médias.

Les experts ont utilisé des données satellites, un radar au sol et des mesures GPS leur permettant de croire que «l'effondrement final du dernier plateau de glace du glacier pourrait être amorcé [...] en aussi peu que cinq ans», rapportent les experts.

La fonte du glacier a doublé au cours des trente dernières années. On évalue qu'il a perdu plus de 900 milliards de tonnes d’eau depuis 2000.

Il perd environ 50 milliards de tonnes d’eau par année.

Réchauffement de l’eau en cause

Des images satellites enregistrées dans les dernières années montrent que le glacier ne fait pas que fondre par en dessous: de multiples fractures sont apparues.

«Un peu comme lorsqu'une craque affaiblit un parabrise, une petite bosse sur la route peut causer une rupture de la vitre en centaines de morceaux», imagent les auteurs du rapport.

Thwaites est communément appelé le «glacier de l’apocalypse» (Doomsday Glacier), car son effondrement pourrait déclencher une cascade d’effondrements glaciaires en Antarctique.

Sa fonte est actuellement responsable d’une hausse de 4% du niveau des océans, mais pourrait monter jusqu'à 25%, c'est-à-dire de 65 centimètres si ce glacier fondait entièrement.

Des territoires situés au bord des océans pourraient être submergés.

Des villes pourraient être submergées

Rappelons que dans les derniers mois, Climate Central, une organisation de scientifiques indépendants, a mis à jour ses projections quant à l’élévation prévue du niveau de la mer et des risques d’inondations qui en découlent. Des villes comme Amsterdam, Venise et même Richmond au Canada pourraient être partiellement submergées d'ici 2030 à cause de l'élévation du niveau de la mer, selon ces spécialistes de l'évolution du climat.

