Où les trouver? Comment les utiliser? Efficaces? Ce qu’il faut savoir sur les tests rapides

Partager







Face à l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 au Québec et à l’approche des Fêtes, des tests rapides seront bientôt distribués à toute la population. Mais ces tests sont-ils efficaces? Que faire si vous obtenez un résultat positif? Un expert répond à nos questions.

• À lire aussi: Pourquoi le Dr Arruda nous déconseille-t-il de fêter avec des non-vaccinés?

• À lire aussi: Voici comment gérer les partys des Fêtes avec des non-vaccinés

Où pourrons-nous les trouver?

En décembre, Québec prévoit recevoir jusqu’à 10 millions de tests rapides du gouvernement fédéral. Tous ces tests seront distribués dans plus de 1900 pharmacies à travers la province.

«C’est le plus grand réseau de distribution sur lequel on pouvait compter, a précisé en conférence de presse le directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré. Plus de six millions de tests ont déjà été livrés dans les écoles primaires ainsi que dans les garderies, et si tout va bien, 10 millions devraient être distribués avant les vacances de Noël.»

Photos d'archives, Pierre-Paul Poulin et Steven LeBlanc Christian Dubé, ministre de la Santé, et Daniel Paré, directeur de la campagne de vaccination

Il sera possible de se procurer jusqu’à cinq tests rapides par période de 30 jours, et ce, dès le 20 décembre.

• À lire aussi: Voici le guide ultime pour éviter la confusion (et les problèmes) avant, pendant et après votre prochain voyage

Comment fonctionnent ces tests ?

C’est un petit écouvillon que l’on insère dans la narine, pas très profondément (1 ou 2 cm), et que l’on tourne environ 5 secondes par narines. Il faut ensuite plonger l’écouvillon dans un tube contenant un produit et le remuer. Une fois l’écouvillon bien imbibé, on ferme le tube avec le bouchon et on attend 2 minutes, puis on dépose trois gouttes sur une cartouche.

Les résultats sont disponibles en 15 minutes: la cartouche de test affichera 2 barres rouges si le virus est détecté, et une seule si le test est négatif. Si vous n’avez pas de résultat après 20 minutes, il est considéré comme faux. Il faudra alors recommencer.

«Le test est basé sur des anticorps, qui sont présents dans la trousse qu’on reçoit. Ces anticorps sont capables de reconnaître différentes parties du virus. S’il y a du virus dans notre nez, il y aura une réaction lorsque l’on déposera l’échantillon sur la cartouche. Un peu comme pour un test de grossesse», explique le Dr Alain Lamarre, virologue, professeur et chercheur en immunologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Il s’agit d’ailleurs des tests d’antigène de la marque BTNX, ceux qui sont actuellement appliqués dans les écoles et les cégeps.

Est-ce que les tests rapides sont efficaces?

«C’est le bémol ici, répond le Dr Alain Lamarre. C’est beaucoup moins sensible que le test PCR, parce que le test PCR est basé sur une amplification. On augmente la concentration, donc une très faible quantité de virus peut être détectée. Le test rapide a une beaucoup plus petite capacité d’amplification, donc ça prend pas mal de virus pour pouvoir le détecter.»

Les tests rapides devraient donc être utilisés chez les personnes qui présentent des symptômes, poursuit-il.

«Ils [les tests] pourraient être utilisés pour des gens asymptomatiques dans certains cas, mais ils ne seraient pas fiables à 100%. On sait que chez les personnes asymptomatiques, en général, il y a moins de virus et ça correspond à des charges virales plus faibles. Comme le test est beaucoup moins sensible, il y a des chances qu’il y ait des faux négatifs», explique Alain Lamarre.

Vous feriez donc mieux de revoir vos plans si vous comptiez utiliser ces tests pour pouvoir laisser tomber la distanciation lors de vos partys de famille.

D’ailleurs, le gouvernement demande aux gens qui auraient un test négatif d’aller se faire tester dans une clinique de dépistage pour confirmer le résultat.

Pourquoi cinq tests par personne?

Parce qu’il est possible que vous soyez infecté, mais que vous n’ayez pas encore de symptômes. Ces derniers peuvent en effet prendre jusqu’à 10 jours avant de faire leur apparition, explique le Dr Lamarre.

«Il y a des chances que cette personne n’ait pas encore développé de symptômes. Cela ne veut cependant pas dire qu’elle ne peut pas transmettre le virus», précise-t-il.

Ainsi, si vous ressentiez des symptômes quelques jours après votre test, il faudrait que vous en repassiez un afin de vous assurer que vous n'êtes pas infecté et qu'il ne s'agissait pas d'un faux négatif.

«Il faut vraiment les utiliser comme un moyen de prévention si on est symptomatiques. Si j’ai des symptômes et que mon test est négatif, alors je ne suis pas obligé de m’isoler. Il faut toutefois continuer de respecter la distanciation et les autres mesures».

Quelle est la situation au Québec?

Les infections sont en hausse au Québec depuis quelques semaines.

«C’est plus de 30 000 personnes qui ont contracté la COVID dans les 28 derniers jours», a mentionné en conférence de presse le ministre de la Santé Christian Dubé. Ce dernier appelle à la prudence, surtout à l'approche des Fêtes, période pendant laquelle les contacts risquent d'augmenter.

s

Rappelons que le gouvernement du Québec a autorisé, dès le 23 décembre, les rassemblements privés de 20 personnes vaccinées.