Addison Rae surprend en se teignant les cheveux d'une couleur inusitée

La vedette du film He's all that Addison Rae a plus d'un tour dans son sac pour surprendre ses abonnés. Elle a publié sur ses réseaux sociaux vidéos et photos où on la voit avec une couleur plutôt différente de son blond habituel.

En effet, Addison a opté pour une couleur glaciale. Elle a des mèches bleues! Tout un changement.

Elle a également publié une vidéo TikTok montrant la transformation. Elle est de retour en force sur la plateforme après avoir été radiée plus tôt cette année,

Est-ce une crise identitaire pour la jeune femme ou une folie passagère? Tout ce qu'on sait, c'est que la jeune femme s'amuse beaucoup avec ses looks capillaires.

On a eu droit a une coupe lob avec un blond clair à sa première apparition au Met Gala en septembre.

Et dernièrement avec ses mèches plus foncées aux People's Choice Awards au début du mois de décembre.

Celle qui a déjà eu les cheveux roses et rouges n'a pas fini de nous en faire voir de toutes les couleurs.

