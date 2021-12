Avatar 2: de nouvelles images laissent entrevoir une aventure aquatique fabuleuse

Partager







À plus ou moins un an de sa sortie prévue, Avatar 2 se dévoile un peu plus à travers de nouveaux clichés partagés mardi par Entertainment Weekly.

Les photos montrent entre autres le réalisateur James Cameron sur le plateau, supervisant différentes scènes aquatiques. On peut également voir un aperçu du tournage d’une séquence sous l’eau, de même que d’une plage de Pandora, qui a tout l’air d’une carte postale.

.@JimCameron recently sat down with @EW and shared a few exclusive photos from the #AvatarSequels. Check out the photos 😍 and read James Cameron's interview here:https://t.co/zdhrBvUKG5 pic.twitter.com/NyaNjWxPoY — Avatar (@officialavatar) December 14, 2021

Dans le cadre de ce nouveau coup d’œil sur Avatar 2, le magazine a pris le temps de discuter avec Cameron et le producteur Jon Landau des défis, mais surtout de la nature profondément ambitieuse du tournage du long-métrage, qui doit toujours paraître le 16 décembre 2022.

«C’est un peu fou, le processus. Je veux dire, si Avatar n’avait pas fait autant d’argent, on ne ferait jamais ça, parce que c’est un peu fou», a partagé en riant le cinéaste canadien.

Comme Avatar 2 et 3 se dérouleront principalement dans et autour de l’eau, James Cameron a notamment fait bâtir une immense cuve d’eau de plus de 3,4 millions de litres. L’équipe du film a également dû adapter sa technologie de capture de mouvements pour que celle-ci fonctionne et soit précise sous l’eau.

Du côté de la distribution, les acteurs ont aussi dû s’entraîner à plonger, et ce, plus particulièrement, sans oxygène. Et si Sigourney Weaver, de retour pour la suite d’Avatar, a réussi à retenir «facilement» son souffle pendant six minutes et demie, la palme reviendrait à Kate Winslet, qui a «époustouflé tout le monde quand elle a fait une apnée de sept minutes et demie», s’est souvenu le cinéaste.

Une histoire de famille

L’histoire d’Avatar 2 doit se dérouler environ 14 ans après le premier volet et suivra Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana), qui ont fondé une famille sur Pandora. Leurs jeunes enfants devraient d’ailleurs tenir un rôle important dans le récit.

«Au final, les suites racontent une histoire à propos de la famille et tout ce que les parents vont faire pour que la famille reste ensemble et qu’elle soit en sécurité. J’ai toujours dit que les films de Jim avaient des thèmes universels et, vraiment, il n’y a pas de thème plus universel que la famille», a soutenu le producteur Jon Landau.

Avatar 2, qui a vu son tournage débuter en 2017, doit encore paraître le 16 décembre 2022. Trois autres suites sont d’ores et déjà confirmées: Avatar 3, qui sortira le 20 décembre 2024, Avatar 4, en décembre 2026, et Avatar 5, en décembre 2028.

Chose certaine, les fans de la franchise ne manqueront pas d’occasions de sortir au cinéma au cours de la prochaine décennie...

