Cette collection de vêtements The Witcher fera capoter les fans

Partager







La marque australienne BlackMilk frappe à nouveau avec une collection de vêtements pour les geeks. Après Super Mario, Pokémon et Zelda, c'est au tour à The Witcher d'avoir sa propre gigantesque collection de mode.

• À lire aussi: Squid Game: BlackMilk sort une collection de vêtements de la série

• À lire aussi: La collection de vêtements Zelda de BlackMilk est incroyable

La collaboration entre CD PROJEKT RED et BlackMilk compte plus d'une trentaine de morceaux, dont des robes, leggings, t-shirts et salopettes. Certains looks sont évidemment inspirés de Geralt, mais on retrouve des vêtements inspirés par Yennefer, Triss, Dandelion et même de Gwent.

Voici quelques morceaux qui ont retenu notre attention!

Vous pouvez voir le reste de la collection sur le site de BlackMilk. Les commandes viennent de l'Australie, alors attendez-vous à devoir débourser pour l'expédition!

Suivez Pèse sur Start sur Instagram

s