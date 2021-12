Partager







Leonardo DiCaprio a eu du mal à tourner une scène de nu avec Meryl Streep dans le film Don't Look Up.

Évoquant cette scène, le réalisateur Adam McKay a confié que l'acteur «a eu du mal» car il considère Meryl Street comme «la royauté du cinéma».

Meryl Streep joue la présidente Janie Orlean aux côtés de Jonah Hill, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Mark Rylance, Timothée Chalamet, et bien d'autres...

«Elle n'a peur de rien», a déclaré le cinéaste dans les colonnes de The Guardian. «Et oui, on a utilisé une doublure. Mais vous savez qui a eu du mal avec cette scène? Leo. Leo voit Meryl comme la royauté du cinéma... enfin, royauté n'est peut-être pas un compliment... il la voit comme une figure emblématique de l'histoire du cinéma. Il a eu du mal à la voir avec un tatouage dans le bas du dos, en train de marcher nue pendant quelques secondes. Il m'a dit un truc du genre "Tu as vraiment besoin de montrer ça?" Et j'ai répondu: "C'est la présidente Orlean, ça n'est pas Meryl Streep." Mais elle n'a même pas cligné des yeux. Ça ne l'a pas du tout dérangé.»

Don't Look Up sortira sur Netflix le 24 décembre prochain.

