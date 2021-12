Voici où fêter le jour de l'An à Montréal et dans les environs cette année

Partager







Après une difficle année, il est temps de sortir le grand jeu et de dire au revoir à 2021 en GRAND.

Le 31 décembre prochain, plusieurs bars et restaurants de Montréal et les environs s'animeront afin d'offrir les meilleures festivités qui soient. DJ sets, menus spéciaux, bar open et danse à profusion permetteront de passez le cap de la nouvelle année bien entouré.

Voici donc quelques endroits où fêter le réveillon du jour de l'An cette année:

Courtoisie Hôtel W

Cette année, l’Hôtel W déploie les grands moyens afin de fêter la fin de 2021 en GRAND. La soirée débutera avec une Festa dans le restaurant Tbsp qui offrira un menu 3 services à partager et vous pourrez terminer l'année en beauté avec une présentation exclusive du DJ Nico de Andrea. Question d’être prêt à célébrer, l’Hôtel W se joint à la maison de champagne française Moët & Chandon et propose une expérience de dégustation exclusive dans la Champagne box, un espace vitré aménagé sous le thème de l'effervescence. De décembre à février, les personnes qui hébergeront à l’hôtel pourront profiter de cette incroyable installation.

Dès 19h

230$ (pour deux)

L'accord mets-vin nécéssite un ajout de 120$ pour deux.

ACHETEZ ICI

901 Rue du Square-Victoria, Montréal

Le Bar Les Cousins, situé dans l’Hôtel ESCAD du Quartier Dix30, vous invite à passer les dernièrs heures de 2021 et lancer 2022 en grand dans un espace magique et feutré. Un menu spécial des Fêtes rempli de cocktails et de plusieurs spéciaux afin de bien fêter la nouvelle année vous attendent. Le bar servira aussi des bulles à tous aux douze coups de minuit. Un DJ sera également de la partie pour vous faire danser jusqu’aux petites heures du matin. Vous pouvez déjà acheter votr billet en ligne.

Dès 21h

20$ en ligne ou 30$ à la porte

RÉSERVEZ ICI

9156 Boulevard Leduc, Brossard

Le restaurant de cuisine péruvienne authentique vous invite à une belle soirée pour célébrer l’arrivée de 2022. Au programme, un menu table d’hôte, des bouchées et un DJ set de DJ Bash (17h à 22h) et un de DJ Ortiz (22h à tard). Faites de votre dernière soirée de 2021, un moment mémorable grâce à la cuisine du Barranco.

69$ ou 89$ (avec accord mets-vin)

RÉSERVEZ ICI

4552, rue Saint-Denis, Montréal

Le réveillon du Nouvel An se déroulera au «Refuge» avec Forrest, The Neighbors et Victor Rodrigez.. Le cocktail débute à 19h et le souper gastronomique sera servi à 20h. C’est dès 22h que le «party» débutera. Sachez que vous pouvez vous joindre uniquement à la fête dès 22h. Vous pouvez acheter vos billets ici.

200$ par personne incluant un verre de bulles (taxe et service en sus)

Pour réserver, c’est ici : reveillon@aubergesaint-gabriel.com / (514) 998-9961

426, rue Saint-Gabriel, Montréal

Le Nouvel An 2022 se célèbre dans l’Espace SAT de la Société des arts technologiques avec un lineup incroyable. Vous pourrez assister aux DJs set de CRi, Jacques Greene et Robert Robert, trois populaires DJs dans l’espace SAT ou dans le fameux dôme de l’endroit. Il n’y a rien de mieux pour terminer l’année en beauté.

Dès 22h

Espace SAT : 55$ Achetez vos billets ici

Dôme: 80$ Achetez vos billets ici

120, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le restaurant et bar à vin de Saint-Henri convie les Montréalais pour le Nouvel An Au Barb’s. L'établissement promet un party gastronomique dont vous risquez de vous souvenir longtemps si on se fie au menu du repas 4 services annoncé sur Instagram. Vous devez absolument réserver votre place car elles sont limitées.

95$ par tête

Réservation obligatoire par message privé sur Instagram

4450 Notre-Dame Ouest, Montréal

À Saint-Jean-sur-Richelieu, venez célébrer le tant attendu départ de 2021 chez La Boîte! Un DJ sera sur place toute la soirée, le décompte jusqu’à minuit sera légendaire et vous serez accueilli avec une consommation de bienvenue. Seulement 250 places sont disponibles alors faites vite!

20$ en prévente

25$ à la porte

ACHETEZ ICI

35, rue Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu

Les foodies doivent se rendre au Time Out Market pour célébrer la fin de 2021. Pour l’occasion, un souper privé avec un menu exclusif sera offert. Vous pourrez choisir parmi une douzaine de plats des restaurants Casa Kaizen, Paul Toussaint, Le Taj, Il Miglo, Le Red Tiger, Le Passé Composé et bien plus. Deux options sont offertes pour la soirée. L’option chin-chin propose une soirée dans la section-bar avec des sièges réservés, un toast de minuit, le DJ et un mur d'art vivant, en plus d'une carte Time Out Market chargée de 4 options de menu à choisir. Les billets coûtent 90 $ par personne. L’option Réunir la famille se déroulera dans la section générale du marché avec des sièges réservés, un mocktail gratuit, une carte Time Out Market chargée de quatre options de menu à choisir parmi tous les restaurants du marché, ainsi que le DJ et le mur d'art vivant. Veuillez noter qu'aucun alcool n'est servi dans cette section du marché. Les billets coûtent 70 $ par personne.

Dès 20h

Option Chin-Chin

Option Réunir en famille

705, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Si l’envie de célébrer dans une boîte de nuit vous plait, il faut se ruer au Muzique. Dès 20h, les festivités débuteront, et ce, jusqu’à 3h du matin. Présenté par Grey Goose, l’événement se déroulera sous la thématique du «Bal de Montréal». Les tenues semi-formelles sont donc encouragées. C’est le moment parfait pour se mettre sur son 36, et sortir avec sa gang.

Dès 20h

Prix Régulier: 63$

Forfait Party : 552$

ACHETEZ ICI

3781, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Dès 22h, le Rouge Bar s’anime pour faire ses adieux à 2021. Vous danserez toute la nuit au rythme de la musique hip-hop, top 40 et house. Sur deux étages, le Rouge Bar est la destination parfaite pour les personnes qui adorent danser toute la nuit.

Dès 22h

Prix Régulier: 40$ (pour les femmes), 50$ (pour les hommes)

Plusieurs forfaits disponibles

ACHETEZ ICI

7, rue Prince Arthur, Montréal

Le Cabaret Nocturne, La Voûte, s’anime pour célébrer l’arrivée de 2022. Un cocktail d’arrivée sera offert ainsi qu’un délicieux menu créé par les chefs de l’endroit. Les taxes, le pourboire, l’alcool et le succulent repas pour deux personnes sont inclus dans le forfait souper.

Dès 19h

Forfait souper: 828$ (pour deux)

ACHETEZ ICI

360, rue Saint Jacques VS-201, Montréal

Pour un party mémorable, BLVD44, niché à l’intérieur de l’Hôtel 10, met le paquet pour la clôture de l’année. Au programme, une musique R&B, Hip-Hop et Top 40, une abondance de champagne et de la danse à profusion. Une nuit à ne pas manquer!

Dès 21h

Prix régulier: 109$ (des prix «early bird» sont disponibles à partir de 86$ et 98$)

ACHETEZ ICI

2108, boulevard Saint-Laurent, Montreal

Sous la thématique Gatsby, le BORD’ELLE promet une célébration comme nulle autre. Vous serez aussitôt transporté dans les années 1920, les années folles! Pour célébrer d’une manière mémorable, le BORD’ELLE est «the place to be» cette année. À noter que l’âge minimum pour l'événement est de 25 ans.

À partir de 22h

Prix régulier: 65$

Pour 169$, vous pourrez choisir d’assister au souper dès 19h.

ACHETEZ ICI

390, rue St-Jacques Ouest, Montreal

Ce Tiki Bar à la cuisine de Taiwan propose une soirée haute en couleur le 31 décembre prochain. Vous aurez chaud toute la soirée grâce à l’incroyable ambiance et aux nombreuses surprises prévues pour l’occasion. La possibilité d’assister au souper 4 services est disponible au coût de 137$ (taxes et pourboire inclus).

Dès 18h

Prix régulier (sans le souper) : 63$ (spécial «early bird» à 46$)

ACHETEZ ICI

690, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Au Club Soda, le célèbre party du jour de l’An depuis 1999 est enfin de retour. Avec un bar open, de la bonne musique et énormément d’espace pour danser toute la nuit, il n’y aura pas meilleur party qu’à cet événement.

Les billets seront bientôt en vente.

1255, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le 31 décembre prochain, Le Palais des Glaces s’empare du Don B Comber dans le cadre du party du Nouvel An. Dès 21h, vous ferez la fête dans une atmosphère plus que survoltée.

Les billets seront bientôt en vente.

3616, boulevard Saint-Laurent, Montréal

À Laval, la brasserie Miss Wong organise la fête du Nouvel An «Enfin Libre». Dans une ambiance plus que festive, vous pourrez profiter du souper quatre services pour 77$ incluant le billet d’entrée, d’un service de bouteilles spécial et d’une fête haute en émotions.

​​Dès 21h (18h si vous désirez souper)

ACHETEZ ICI ou APPELEZ au (514) 557-9664

1780, avenue Pierre-Péladeau, Laval

Pour de la musique traditionnelle à profusion et une soirée haute en émotions, le Club Soda s’anime pour la veillée le 30 décembre. Vous chanterez et dansez comme nulle part ailleurs.

Dès 19h30

Prix étudiant : 44.50$

Prix régulier: 50.25$

ACHETEZ ICI

1225, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Dès 22 heures le 31 décembre, le public est invité à festoyer et à souligner comme il se doit l’arrivée de 2022 au bar Nacarat avec DJ Jojo Flores et d'autres DJs locaux. Ce sublime bar niché dans l'hôtel Fairmount Le Reine Elizabeth offrira, pour l'occasion, des cocktails signatures élaborés par une équipe de créateurs expérimentés seront offerts. Menu festif disponible et bulles à minuit seront aussi disponible afin de rendre les célébrations inoubliables.

Dès 22h

Prix régulier: $45 + service

ACHETEZ ICI

900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

Si l'envie de clôre 2021 avec un repas spectaculaire vous prend, il faut se rendre au restaurant Le Roselys. La veille du Nouvel An, un véritable festin de six services accompagné de champagne et de la musique d’un orchestre jusqu’aux petites heures est prévu. Le lendemain matin, premier jour de 2022, un brunch du Nouvel An sera servi, déployant plateau de fruits de mer, charcuteries maison, carré d’agneau et tout plein d'autres délices. Des menus végétariens sont aussi proposés. Les enfants de 6 à 12 ans ont droit à un menu spécial et les petits de 5 ans et moins se régalent gratuitement.

Dès 18h

Menu 6 services: 165$ + service

Menu végétarien: 145$ + service

Menu 6-12 ans: 60$ + service

RÉSERVEZ ICI

900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

Pour les amoureux de culture qui n'ont pas peur d'avoir froid le 31 décembre au soir, les célébrations de Montréal en fêtes sont un essentiel. Deux places publiques de Montréal (le Square Victoria et le Square Dorchester) s'animent et se transforment en lieux vivants et féériques. Émile Bilodeau et Radio Radio offriront des performances mémorables et... entièrement gratuites.

PLUS DE DÉTAILS ICI

