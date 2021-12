Le Canadien disputera son match à huis clos ce soir au Centre Bell

Partager







Le Canadien de Montréal affrontera les Flyers dans un Centre Bell sans spectateurs, ce jeudi soir, en raison de la nouvelle flambée des cas de COVID-19 au Québec et dans le monde.

«Considérant la hausse importante des cas de COVID-19 dans la région, le Canadien de Montréal a reçu une demande de la Santé publique du Québec, tard cet après-midi, de tenir le match de ce soir [jeudi] contre les Flyers de Philadelphie à huis-clos, sans partisans dans le Centre Bell, a expliqué l'organisation par voie de communiqué. Nous avons accepté cette demande afin d'assurer la santé et la sécurité de nos partisans et communautés. Une mise à jour relativement au match prévu samedi contre les Bruins de Boston sera fournie demain [vendredi].»

«Nous avons obtenu l'assurance que, débutant avec nos matchs de janvier, nous retournerons à un scénario de capacité partielle et pourrons à nouveau recevoir nos partisans, a-t-on précisé. Plus de détails suivront dans les jours qui viennent au fur et à mesure que la situation de cette pandémie, toujours en évolution, se clarifiera.»