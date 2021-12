Sea of Stars, le RPG rétro de Sabotage Studio, arrivera à la fin de 2022 sur la Switch

Partager







Immense succès sur Kickstarter l’an dernier, le prochain jeu de Sabotage Studio, Sea of Stars, s’est dévoilé encore un peu plus mercredi dans une nouvelle bande-annonce, partagée dans le cadre d’une présentation indie de Nintendo.

• À lire aussi: Sea of Stars: un nouveau personnage dévoilé dans la nouvelle bande-annonce [VIDÉO]

• À lire aussi: Sea of Stars: le prochain jeu de Sabotage Studio a amassé plus de 1,6 M$ sur Kickstarter

L’équipe de Québec a par ailleurs profité de l’occasion pour annoncer que son RPG rétro devrait paraître sur la Nintendo Switch, de même que sur PC, dans environ un an, soit pour le temps des Fêtes 2022.

Sur la page Kickstarter du projet, Sabotage précise néanmoins que le studio ne précipitera pas la sortie de Sea of Stars si jamais le jeu n’est pas encore prêt à l’approche de sa fenêtre de sortie. «Comme toujours, la seule chose sur laquelle nous ne ferons aucun compromis, c’est sur la qualité», peut-on lire dans le billet de blogue.

La date de parution du titre devrait donc être annoncée quelque part en 2022, lorsque l’équipe aura une meilleure idée de l’avancement du développement. C’est aussi l’an prochain, plus particulièrement au printemps, que Sabotage dévoilera les autres plateformes, outre la Switch et le PC, qui accueilleront Sea of Stars.

Rappelons que le RPG rétro, qui s’inspire de classiques des années 90 comme Chrono Trigger, se voudra un antépisode se déroulant dans l’univers de Messenger, le titre précédent de Sabotage Studio.

s

s