Nouvelles restrictions en vue: voici ce que pourrait annoncer François Legault à 18h

Hausse marquée des cas et des hospitalisations dans les semaines à venir: François Legault tiendra un important point de presse à 18h jeudi afin de faire le point sur tout ce qui entoure la COVID-19 et la période des Fêtes.

Ce que le premier ministre pourrait annoncer

Pour tenter de freiner la propagation du variant Omicron, le gouvernement Legault envisage de limiter davantage le nombre de personnes pouvant se trouver en même temps dans un commerce, un bar ou un restaurant.

Les vacances scolaires des élèves pourraient être allongées.

Les rassemblements dans les maisons pourraient être limités à 10 personnes pour le temps des Fêtes. Rappelons que Québec a annoncé la semaine dernière que la limite de convives pourrait être de 20 personnes à compter du 23 décembre.

Les discussions entre le gouvernement et la Santé publique se poursuivent.

Les cas et les hospitalisations à la hausse

Jeudi, dans un bilan provisoire publié en ligne, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a souligné que le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation (+42%) par rapport à la semaine précédente (11 683 contre 8225).

Ainsi, selon «un scénario basé sur des paramètres en lien avec le variant Omicron issus d’une publication scientifique intégrant des données de vie réelle d’Afrique du Sud», l’Institut prévoit «une augmentation marquée du nombre d’hospitalisations quotidiennes au cours des prochaines semaines et, conséquemment, du taux d’occupation des lits réguliers et de soins intensifs».

Le gouvernement s’est toujours fié au nombre d’hospitalisations prévues afin de déterminer si de nouvelles restrictions sanitaires devaient être mises en place.

Plus de 2700 cas jeudi

Jeudi, 2736 cas et cinq décès ont été rapportés; la veille, on enregistrait 2386 infections et quatre décès.

Jeudi, l’Institut national de santé publique (INSPQ) a également rapporté avoir détecté deux cas de plus du très transmissible variant Omicron et 105 cas présomptifs.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait indiqué que tous les tests de dépistage menés dans la province lundi seraient analysés afin d’y détecter la présence du variant.

Le ministre Roberge positif à la COVID

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé avoir été déclaré positif à la COVID-19 et s’être placé en isolement jusqu’au 25 décembre.

La Santé publique me recommande d’être isolé jusqu’au 25 décembre à la suite d’un résultat positif à la COVID-19, ce que je ferai évidemment. Je précise que je me suis placé en isolement préventif depuis lundi 13 décembre. Ma famille se porte bien. — Jean-F. Roberge (@jfrobergeQc) December 16, 2021

