Vous voulez aider? Voici les aliments, vêtements et objets dont les organismes ont besoin en ce moment

Tous les organismes d‘aide aux plus vulnérables le disent : la demande est en hausse cette année. Vous vous demandez quoi donner? Quoi ne pas donner? Voici notre guide pour vous démêler.

Dons de nourriture

Donner aux banques alimentaires, c'est l'une des façons les plus concrètes d'aider les gens dans le besoin. On sait qu'il faut donner des aliments non périssables, mais ça veut dire quoi concrètement? On a demandé aux Banques alimentaires du Québec et à Moisson Montréal ce dont ils avaient besoin cette année.

DONNER

Des conserves de fruits, de légumes et de protéines comme du thon ou du jambon

Des aliments simple à préparer (soupes et ragoûts en conserve, Kraft Dinner)

Des féculents comme du couscous, du riz et des pâtes

Des huiles végétales

Des aliments de base comme la farine, le sucre et les épices

Des céréales et du gruau

Des produits d'hygiène féminine (serviettes sanitaires, tampons)

Des petits outils de cuisine (ouvre-boîtes, cuillères en bois)

De l'argent! Les banques alimentaires estiment qu'elles peuvent offrir jusqu'à 15 repas avec un montant de 5$.

NE PAS DONNER

Des conserves de légumineuses, peu populaires car ce n'est pas tout le monde qui sait comment les cuisiner

Où se rendre pour donner?

Des grandes chaînes comme les Maxi, Provigo et Jean Coutu récoltent en ce moment des denrées en succursale

Dans les épiceries Metro, on peut acheter des sacs de denrées qui vont être remis aux banques alimentaires

Dans les IGA, on peut donner un montant d’argent et des cartes cadeau seront remises aux banques alimentaires

Il est aussi possible de donner en ligne à banquesalimentaires.org

Pour donner directement, on peut s’adresser aux organismes près de chez nous

Don de vêtements

Avec l’hiver qui commence, les besoins se font aussi ressentir du côté des vêtements chauds, qui sont souvent assez dispendieux. Plusieurs organismes récupèrent manteaux, bottes, mitaines et tuques pour les distribuer à des gens qui en ont besoin. Voici ce qui est le plus en demande cette année, et où le donner.

À la Mission Old Brewery

Pour faire un don de biens à la Mission Old Brewery, on peut contacter le directeur des services, Christopher Quinn, au soutiencquinn@missionoldbrewery.ca ou par téléphone au 514 798-2244, poste 247. Il est possible ensuite d’aller porter ce qu’on veut donner à la réception au 915, rue Clark. La Mission apprécie beaucoup lorsque les vêtements sont triés entre les hommes et les femmes pour éviter les pertes, et que le linge soit propre et sans trou.

DONNER

Produit d’hygiène en format voyage, comme du déodorant, du shampooing et de la pâte à dents

Sous-vêtements neufs

Manteaux d’hiver de tailles L/XL/XXL et taille forte – pour hommes et femmes

Bottes d’hiver

Gants, car, comme pour beaucoup d’entre nous, ils sont souvent perdus

Linge «mou» pour femmes – leggings, pantalons extensibles, cotons ouatés et pyjamas

Billets d’autobus et de métro

Détergent à lessive en «pods»

NE PAS DONNER

Bas de laine tricotés - même si c’est une belle attention, les personnes en situation d’itinérance ne les portent souvent pas puisque ce n’est pas très confortable

Sous-vêtements usagés

Vêtements troués

Détergent à lessive liquide

À l'Accueil Bonneau

Pour donner à l’Accueil Bonneau, on peut apporter les biens au 427 rue de la Commune Est. Il est préférable de prendre rendez-vous à l’avance en écrivant à info@accueilbonneau.com ou en appelant au 514 845-3906 poste 226.

DONNER

Souliers pour hommes

Bottes d’hiver pour hommes

Jeans pour hommes de grandeur 30, 32 et 34

Cotons ouatés

NE PAS DONNER

Vêtements pour femmes, la clientèle de l’Accueil Bonneau étant principalement masculine

Armée du Salut

Pour l’Armée du Salut, il est possible de donner directement aux magasins d’occasion sur le territoire montréalais en s’assurant de donner du linge propre et non déchiré. La carte des emplacements est disponible sur internet.

DONNER

Manteaux d’hiver

Bas chauds

Tuques

Sous-vêtements chauds (combines)

Jouets pour enfants

Petits électroménagers, style grille-pain, cafetière et petit malaxeur

Vaisselle et articles de cuisine

Société Saint-Vincent de Paul

La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal prend aussi les dons directement à son magasin d’occasion du centre-ville, au 1930 rue de Champlain, ou aux autres magasins de la grande région de Montréal. La carte des emplacements est disponible sur internet.

DONNER

Manteaux, chandails, pantalons et souliers pour homme de toutes les tailles

Vêtements pour enfants et ados de 7 à 18 ans

