Des suggestions d’activités extérieures pour remplacer les partys intérieurs

Partager







La nouvelle est tombée comme une tonne de brique, jeudi soir: oubliez les réveillons à 20 personnes, ce sera 10 convives maximum. Et d’ici là, il faut réduire de 50% nos contacts sociaux. Si les rassemblements prévus avec vos amis tombent à l’eau, ces suggestions d’activités à faire à l’extérieur pourraient sauver votre temps des Fêtes.

• À lire aussi: Partys de Noël: voici ce qu’on peut faire pour limiter les risques de contagion

• À lire aussi: Des partys de 10 personnes maximum: tout ce qu'il faut savoir sur les nouvelles restrictions

Rassemblez-vous au tour d’une tasse de vin chaud

Sortez votre Thermos le plus isotherme et préparez votre recette de vin chaud préférée – ça peut aussi être du chocolat chaud, on ne vous en tiendra pas rigueur.

Photo courtoisie

N’oubliez pas de vous habiller chaudement ou d’apporter des couvertures et des chaises si vous prévoyez jaser longtemps.

• À lire aussi: Où les trouver? Comment les utiliser? Efficaces? Ce qu’il faut savoir sur les tests rapides

N’oubliez pas que si vous voulez boire des boissons alcoolisées dans un parc, il faut accompagner votre verre de nourriture!

(Re)découvrez la ville

Profiter des activités touristiques est une bonne façon de (re)découvrir sa ville entre amis.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Si vous êtes dans la métropole, pourquoi ne pas profiter de la vue du belvédère après avoir parcouru les sentiers du mont Royal jusqu’au sommet.

Toujours à Montréal, plusieurs marchés de Noël extérieurs permettent de se mettre dans l’esprit des Fêtes. Visitez la place des Festivals, le marché Jean-Talon, ou encore le marché Atwater pour y dénicher des produits artisanaux, de la nourriture et des boissons chaudes.

• À lire aussi: Voici le guide ultime pour éviter la confusion (et les problèmes) avant, pendant et après votre prochain voyage

À Québec, le marché de Noël allemand est ouvert jusqu’au 19 décembre. La terrasse Dufferin dans la Capitale-Nationale offre également une vue imprenable sur la Basse-Ville.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QU

Les jardins extérieurs du Jardin botanique sont accessibles gratuitement pour de la marche ou même du ski de fond. Vous devrez présenter votre passeport vaccinal pour y accéder.

Pratiquez des sports d’hiver

Que vous soyez amateurs de patin, de raquette, de glisse ou de marche, toutes ces activités peuvent être pratiquées en ville comme en banlieue.

Joël Lemay / Agence QMI

De nombreux parcs montréalais permettent de louer ou d’emprunter des équipements. Vous pourriez ainsi profiter des patinoires du parc du Mont-Royal, Jean-Drapeau, ou encore celle du parc Maisonneuve, en forme d’anneau. Pour l’heure, seule la patinoire du lac aux Castors, située sur le mont Royal, est ouverte. Les autres devraient ouvrir leurs portes lorsque la température le permettra.

Ne manque que la neige (à Montréal du moins)!

• À lire aussi: Cette année, le Grinch, c'est l'inflation : les festivités de fin d'année sont inaccessibles pour plusieurs Québécois

Sinon, allez chercher votre vieux crazy carpet du garage de vos parents! À Montréal, vous devrez attendre un peu pour profiter des buttes des parcs Molson, Cap-Saint-Jacques ou de la Pointe-aux-Prairies pour glisser. Mais une bordée de neige est si vite arrivée!

Au cœur de Limoilou, rendez-vous au site de sports d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres pour aller glisser.