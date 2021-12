Gai parce qu’il porte un chandail en laine? Une vedette du foot visée par des commentaires homophobes

Partager







Une séance photo pour un magazine, un grand sourire et un col roulé en laine: il n’en fallait pas plus à des fans de l’équipe de soccer Paris Saint-Germain pour présumer (et déclarer haut et fort) que le joueur vedette Kylian Mbappé est gai. Parce qu’on est en 2021...

Tout commence par quelques photos tirées de la séance à laquelle Kylian Mbappé a participé pour le magazine Paris Match. Sur l'une de ces photos, on peut voir la star du foot, sourire aux lèvres, une partie du visage caché par un col roulé Dior.

Il n'en fallait pas plus pour faire ressortir la bonne vieille masculinité toxique. C'est que la photo, semble-t-il, ne répond pas à l'image que certains fans de foot se font d'un homme hétérosexuel.

Sous la publication Instagram de l’attaquant du onze parisien, qui compte plus de 3,8 millions de «J'aime», et sur les médias sociaux en général, les messages (souvent pas très glorieux) affluent.

«Complètement gay la dernière publication Instagram mon gars», peut-on lire sur Twitter. Un autre internaute affirme quant à lui qu’il a «trop une tête de gay» sur les photos du Paris Match.

Paris Match ils ont confondu Mbappé et Miss France pour leur shooting ? pic.twitter.com/rKIKmpS6nH — 𝗘𝗗𝝝𝗨𝝠𝗥𝗗 (@EdouardLMDPSG) December 15, 2021

🔴 OFFICIEL !

MBAPPÉ A DÉVOILÉ OU IL IRA LA SAISON PROCHAINE ! C’EST AU FC GAY 🏳️‍🌈

(@KMbappe sur Instagram) — 😡❗️ (@yxnss_fr) December 15, 2021

Une impression de déjà-vu

Ce que les fans de Kylian Mbappé ne savent (vraisemblablement) pas, c'est qu'il n'est pas le premier athlète à prendre cette même pose.

En mai 1999, la légende du foot français Zinedine Zidane avait été choisie pour être le visage du parfum Eau Sauvage de la maison Dior.

Capture d'écran

Un peu comme pour Mbappé, on le voyait l'air heureux — et avec cheveux! –, le visage à moitié dissimulé dans un col roulé noir

La pose et le pull sont d'ailleurs, en quelque sorte, une des marques de commerce de la maison de luxe. Même Johnny Hallyday s'est déjà prêté au jeu...

Capture d'écran

La séance photo de Kylian Mbappé tombe particulièrement à point: il vient d'annoncer qu'il sera tête d’affiche et ambassadeur de Dior.

