Impôts: vous pourrez recevoir 500$ du fédéral si vous travaillez de la maison

Le gouvernement fédéral récidive: la méthode simplifiée pour les déclarations d’impôts est de retour et vous pourrez obtenir jusqu’à 500$ si vous avez travaillé de la maison cette année.

La méthode simplifiée de déclaration d’impôts pour les télétravailleurs, instaurée en 2020, est de retour et même bonifiée pour les années d’imposition 2021 et 2022. C’est ce que nous apprend la mise à jour économique et budgétaire déposée le 14 décembre par le ministère des Finances d’Ottawa.

Ainsi, s’il était possible de réclamer jusqu’à 400$ l’an passé pour couvrir les dépenses liées au télétravail, ce montant augmente à 500$ pour cette année et l’an prochain. Vous aurez encore une fois le choix entre la méthode simplifiée à taux fixe et la méthode détaillée.

Mêmes critères d’admissibilité

Autre bonne nouvelle: les règles et les critères d’admissibilité restent les mêmes, donc pas besoin de présenter de reçus si vous choisissez la méthode simplifiée. Vous n’avez d’ailleurs même pas besoin de faire signer un document par votre employeur, il suffit d’utiliser un formulaire en ligne.

Pour être admissible, il faut simplement avoir travaillé de la maison 50% du temps en raison de la pandémie, pendant une période d’au moins quatre semaines consécutives, en plus de ne pas déduire d’autres frais de bureau. Il ne faut pas non plus s’être fait payer l’entièreté de ses frais de bureau par son employeur.

D’ailleurs, si vous avez des colocs, sachez que toutes les personnes qui ont fait du télétravail à partir du même domicile peuvent en faire la demande.

La méthode détaillée toujours disponible

Si vous êtes de ceux qui aiment garder leurs reçus ou encore fouiller dans vos tiroirs pendant des heures pour les rassembler, la méthode détaillée est toujours disponible. Vous devrez aussi calculer le pourcentage de vos dépenses en fonction de la superficie de votre bureau.

Il faut cependant vous assurer que votre bureau ne serve qu’au travail, et rien d’autre. Vous n’êtes pas admissible si vous travaillez de votre salon, par exemple.

Cette méthode peut être plus payante pour un locataire, mais vous devez être en mesure de justifier absolument toutes vos dépenses. Les détails sont disponibles ici.