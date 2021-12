The Weeknd sortira bientôt une collaboration avec une chanteuse décédée il y a 20 ans

Partager







The Weeknd va collaborer avec la défunte Aaliyah pour un single inattendu appelé Poison.

Ce duo sortira ce 17 décembre, juste avant la sortie d'un album posthume dévoilé par les proches de la regrettée chanteuse.

The Weeknd a utilisé un passage du morceau d'Aaliyah Rock The Boat, sorti en 2001, pour son morceau What You Need sorti en 2011.

Ce passage a finalement pu être entendu quand Abel Tesfaye a ressorti son album House of Balloons pour en marquer le 10ème anniversaire en mars dernier.

En début d'année, l'ancienne maison de disque d'Aaliyah (qui nous a quittés lors d'un accident d'avion le 25 août 2001 à l'âge de 22 ans) a annoncé que le catalogue de la star serait enfin disponible dans son intégralité sur les plateformes de streaming via la maison de disque indépendante EMPIRE.

L'oncle de la star a déclaré dans un communiqué: «Merci à tous ses fans d'avoir gardé la musique d'Aaliyah en vie. Je suis désolée que ça ait pris tant de temps, mais quand vous perdez un membre de votre famille de manière si inattendue, il faut du temps pour accepter ce genre de deuil. J'ai décidé de sortir la musique d'Aaliyah afin de préserver son héritage.»

