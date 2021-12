Voici 13 personnes dont on ignorait l'existence avant 2021

Partager







L'année s'achève et de grands acteurs se sont levés afin de marquer notre quotidien tout au long de 2021. Des gens dont on ignorait totalement l'existence jusqu'à janvier dernier et qui ont fait parler d'eux durant cette longue période de 12 mois.

Voici donc 13 personnes dont on n'avait aucune de qui ils étaient au moment de se souhaiter la bonne année en janvier dernier et qui ont tout de même marqué l'actualité 2021.

Logan Mailloux

Le dernier choix au repêchage du Canadien de Montréal ne s’est pas fait remarquer pour les bonnes raisons à son arrivée dans la LNH. Le défenseur de 18 ans avait été suspendu pour le restant de la saison 2021 de la OHL (Ontario Hockey League) en raison d'inconduites sexuelles lors d'événements s’étant produits en Suède en novembre 2020.

Malgré sa demande à être ignoré lors de la dernière séance de repêchage de la LNH, le Canadien de Montréal crée la controverse en faisant de Mailloux son premier choix à l’encan 2021 en le sélectionnant au 31e rang.

Hélène Boudreau

Mieux connue sous le nom de «La fille de l’UQÀM», Hélène Boudreau est une productrice de contenu à caractère érotique sur la maintenant célèbre plateforme OnlyFans. Elle s’est surtout fait connaître grâce à sa photo de finissante osée qui a fait le tour du web.

L’UQÀM a d’ailleurs poursuivi la jeune femme en justice pour une somme de 125 000$. Après une entente hors cour, la jolie Québécoise fait le tour du monde et profite de la belle vie.

Une chose est sûre, on n'a jamais autant parlé d’OnlyFans dans une année.

François Amalega

Avant de se faire connaître du grand public, le Camerounais de 43 ans spécialiste de la géométrie arithmétique enseignait les mathématiques au collège Jean-de-Brébeuf, à Montréal.

Depuis, il s’est fait connaître dans le milieu des anti-vaccins pour ses idéologies discutables. Il est derrière plusieurs manifestations contre les mesures sanitaires qui se sont tenues devant des écoles et des hôpitaux. C'est lui aussi qui avait interrompu, en août dernier, un point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, en se faufilant parmi les journalistes.

Jeff Gorton

Âgé de 53 ans et originaire du Massachusetts, Jeff Gorton est le nouveau vice-président des opérations hockey du Canadien de Montréal. Après avoir occupé un poste de dépisteur pour l'organisation des Bruins de Boston et de directeur général des Rangers de New York, il se joint au CH lors du renvoi de Marc Bergevin.

Lunou (et Star Académie au complet...)

TVA vous a présenté le grand retour de Star Académie et ses nouveaux talents, l’an dernier. Outre le gagnant William Cloutier qui était déjà connu grâce à MixMania, le public québécois a eu la chance de faire la rencontre des plus belles voix de la province notamment celle de Lunou Zucchini, la fille de Luce Dufault.

Les candidats de l’île de l’amour

On fait la rencontre du concept de l’île de l’amour cet automne à TVA. La nouvelle télé-réalité a fait fureur auprès du public et sera de retour pour une prochaine saison dès le printemps prochain. On a fait la connaissance avec le beau Tommy-Lee et la belle Anna-Maëlle qui ont beaucoup fait jaser cet automne à cause de leur séparation crève-cœur à l’écran.

Stéphane Boyer, nouveau maire de Laval

À 33 ans, Stéphane Boyer est le plus jeune maire de l’histoire de la ville de Laval. À la tête du Mouvement lavallois, il remporte une élection à huit candidats avec plus de 41% des voix.

Lors de sa campagne électorale, le nouveau maire de Laval s'était engagé à baisser du quart son salaire s'il venait à être élu, après que le Journal de Montréal eut révélé que Marc Demers était le deuxième maire le mieux payé de la province en 2020.

Le médecin de TikTok

Surnommé Walmart Trudeau, Mathieu Nadeau-Vallée, de son vrai nom, combat quotidiennement la désinformation «volontaire» avec des capsules vidéo qu’il publie sur les réseaux sociaux, dont TikTok.

Il est devenu viral sur les réseaux sociaux notamment après avoir répondu aux vidéos d’Anne Casabonne et de Guillaume Lemay-Thivierge concernant les mesures sanitaires et le vaccin.

Shina Nova

Shina Nova est une activiste montréalaise qui partage sa culture inuit sur TikTok, où elle compte 1,7 million d’abonnés. La jeune femme de 22 ans s’est fait connaître grâce à ses vidéos démontrant ses talents de chant de gorge, un chant inuit traditionnel. On peut souvent l'entendre chanter avec sa maman.

Originaire du village de Puvirnituq, au Nunavik, où elle a vécu jusqu’à l'âge de 5 ans, Shina utilise aussi sa plateforme pour parler des injustices et des traditions autochtones pour éduquer les gens.

Mamadi Camara

M. Camara, 31 ans, a vécu un cauchemar en janvier, quand il revenait de l’aéroport. L’agent Sanjay Vig, de la police de Montréal, croyait l’avoir vu avec un cellulaire au volant et l’a interpellé. Or, pendant l’intervention et en revenant à son véhicule, le policier a été attaqué par derrière. Il a été désarmé avant de se faire tirer dessus.

Sauf que sur le chemin du retour, l’agent Vig aurait identifié M. Camara comme le tireur. Lors de son arrestation, les policiers auraient été violents, en plus de l’insulter, selon ses avocats.

Résultat, le père de famille sans histoire est accusé à tort d’avoir désarmé un policier et d’avoir tiré sur lui à Montréal. Il réclame 1,2 million $ aux autorités pour la saga qui lui a valu six jours de détention préventive avant d’être complètement innocenté.

Maude Charron

À ses débuts olympiques à Tokyo en 2020, Maude Charron est devenue seulement la deuxième haltérophile du Canada à gagner une médaille d’or olympique. La femme originaire de la municipalité de Sainte-Luce a débuté l’haltérophilie au milieu des années 2010. Grâce à sa victoire aux derniers Jeux, Maude Charron est devenue une icône du sport au Canada.

Amanda Gorman

Enfant prodige, elle a remporté son premier prix de poésie à 16 ans, et a été couronnée du titre de «meilleur jeune poète» des États-Unis trois ans plus tard, alors qu'elle étudiait la sociologie à la prestigieuse université Harvard.

Elle s’est fait connaître pour son discours «The hill we climb» («La colline que nous gravissons») lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, en lien avec l'assaut du Congrès le 6 janvier dernier.

Shachi Kurl

La modératrice du débat des chefs en anglais lors des élections fédérales de 2021, Shachi Kurl, a fait polémique lorsqu’elle s’est adressée au chef du Bloc québécois en lui posant une question qui a fait beaucoup jaser.

La question était la suivante: «Vous niez que le Québec a des problèmes de racisme. Pourtant, vous défendez des lois comme les projets de loi 96 et la loi 21 qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. Pouvez-vous aider les Canadiens qui habitent à l’extérieur de la province à comprendre pourquoi votre parti soutient ces lois discriminatoires?»

Pour sa part, Yves-François Blanchet avait répondu dans une lettre ouverte suite au débat: «Elle [dans sa lettre] étale et précise les mêmes préjugés, le même mépris, la même certitude de supériorité morale que la question qui n’en était pas une, et dont personne n’a trouvé à redire au Canada, avant comme après sa lecture, à des millions d’auditeurs», a-t-il écrit.

Qu’on parle de vous en bien ou en mal, l’important c'est de se retrouver dans le top de fin d’année du Sac de Chips des gens qu’on ne connaissait pas avant le début de l’année. Là, on parle d’un indice de réussite fiable!

