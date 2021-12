Voici la teinte parfaite d’ombres à paupières pour faire ressortir la couleur de vos yeux

Partager







Les yeux maquillés colorés abondent sur les réseaux sociaux depuis les derniers mois. Bien qu’elle soit très audacieuse, cette tendance ne cesse de gagner en popularité.

Elle demande bien sûr de sortir notre côté aventureux et d’oser porter des couleurs qu'on croyait peut-être réservées aux livres à colorier.

Afin de nous retrouver dans cette tendance des plus amusante, nous avons mis sur place un guide qui vous indique les couleurs à favoriser selon la teinte de vos yeux. En plus d'éviter les faux pas, vous vous assurerez de mettre en valeur vos yeux et d’explorer les contrastes.

Truc de pro: Nous vous conseillons d’utiliser les ombres à paupières comme solution au classique eye-liner. Si ça se trouve, vous avez déjà les couleurs qu’il vous faut dans une vieille palette oubliée. Il suffit de passer une brosse en angle sous l’eau et de la tremper dans votre ombre à paupières. La consistance devrait ressembler à celle d’une pâte qui vous permettra de surligner vos paupières du haut ou souligner vos paupières du bas.

Voici donc nos recommandations de couleurs d’ombres à paupières à favoriser selon la couleur de vos yeux.

Meilleures ombres à paupières pour yeux bruns

Quelle chance! Les yeux bruns sont si faciles à maquiller, puisque le brun est une couleur neutre. Ainsi, presque toutes les couleurs sont flatteuses. Ceci dit, évitez les couleurs pastels trop pâles et favorisez le vert, le bleu, l’or, le rose, le turquoise et le mauve. L’idée est de venir privilégier les contrastes et les nuances pour venir illuminer le regard.

Notre recommandation de palette colorée pour les yeux bruns:

1. Palette Reloaded de Revolution chez Pharmaprix - 20$

ACHETER ICI

Meilleures ombres à paupières pour yeux verts

Pour les yeux verts, favorisez les couleurs qui ont des teintes de rouge pour amener du contraste et mettre en valeur les différents tons dans vos yeux. Des couleurs comme le corail, l’orangé, le cuivré et le beige jaune vous iront à merveille.

Notre recommandation de palette colorée pour les yeux verts:

Palette d'ombres à paupières NYX spécial Casa Del papel chez Pharmaprix - 28$

ACHETER ICI

Meilleures ombres à paupières pour yeux bleus

Vous avez les yeux bleus? Les roses sont vos meilleurs alliés. Le bleu et le vert ont tendance à faire perdre l'effet du bleu de vos yeux, alors que les teintes chaudes viennent éclaircir votre regard. On vous suggère aussi de favoriser les couleurs cuivrées, l’orangé et le bourgogne pour rencontrer une parfaite harmonie entre la couleur de vos yeux et votre ombre à paupières.

Notre recommandation de palette pour les yeux bleus:

Naked Ultraviolet de Urban Decay chez Sephora - 68$

ACHETER ICI

