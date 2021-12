Vous avez du temps à donner à l’approche des Fêtes: ces organismes recherchent des bénévoles

Partager







Les mesures sanitaires ayant été resserrées, les partys de bureau annulés, peut-être disposez-vous de plus de temps que prévu. Si vous vous tournez les pouces et que vous avez le goût de redonner, certains organismes sont toujours à la recherche de bénévoles.

Maison du Père

Le variant Omicron complique la vie de la Maison du Père, qui vient en aide aux hommes en situation d’itinérance. «On a besoin de bénévoles. Toute l’aide sera la bienvenue à la Maison du Père», lance le directeur général de l’organisme, François Boissy.

Le fait est que certains bénévoles plus âgés préfèrent rester chez eux à cause de la hausse des cas de COVID-19.

Les besoins de l'organisme sont criants: il manque 90 bénévoles, notamment dans la cuisine et au vestiaire pour assurer la distribution de sous-vêtements. Aucune expérience n’est nécessaire.

Les bons samaritains disposés à donner de leur temps peuvent contacter la responsable des bénévoles, Christine Nguini, au (514) 845-0168, poste 245. Les bénévoles doivent être doublement vaccinés (ou présenter un test négatif à la COVID-19) et être disponibles quatre heures par semaine, midi ou soir.

Photo JOEL LEMAY / AGENCE QMI La Maison du Père

Opération Nez rouge

Votre party de bureau a été annulé? Vous verrez moins de personnes que prévu pendant les Fêtes? Eh bien, Opération Nez rouge est toujours à la recherche de plusieurs bénévoles, autant pour les services de raccompagnement qu’à la centrale.

«Le recrutement de bénévoles est un défi pour l’Opération Nez rouge. C’est toujours notre cheval de bataille», explique la directrice aux communications, Marilyn Vigneault.

Et cette année, c'est particulièrement difficile de trouver des gens, dit-elle.

D'ailleurs, en raison des mesures sanitaires qui compliquent les opérations, le service est offert dans 22 régions, plutôt que dans une soixantaine. Malgré le service réduit, les bénévoles d'Opération Nez rouge sont tout de même très actifs: 4700 bénévoles ont déjà raccompagné plus de 4500 personnes depuis le lancement de la saison.

Vous pouvez vous inscrire sur le site www.operationnezrouge.com. Il vous suffira d'indiquer dans quelle région vous souhaitez faire du bénévolat.

Photo Didier Debusschere Le ministre des Transports, François Bonnardel, fait le premier raccompagnement.

Moisson Montréal

La banque alimentaire Moisson Montréal affirme avoir toujours besoin de bénévoles. Les mois les plus difficiles sont toutefois janvier et février, au retour des Fêtes, et à l'été, pendant les vacances.

L’organisme compte déjà sur une armée de bénévoles, souligne le directeur général de l’organisme, Richard Daneau. Ces derniers ont permis de répondre à la demande qui a augmenté dans les derniers mois, en raison notamment de la pandémie.

Photo d'archives Agence QMI, Sébastien St-Jean Richard D. Daneau, directeur général de Moisson Montréal

Depuis le début de la pandémie, le nombre de kilogrammes de denrées distribuées par l'organisme a augmenté de 20%, mentionne-t-il.

Si vous souhaitez vous inscrire pour y apporter votre contribution, vous pouvez le faire à l'adresse benevolat@moissonmontreal.org.

Il n'est pas trop tard pour donner

Et si vous souhaitez donner des biens, de nombreux organismes acceptent toujours les dons, que ce soit de la nourriture ou encore des manteaux ou des bottes d'hiver. On vous donne tous les détails ici.

