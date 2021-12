Vous pourriez acheter (sous la forme d'un NFT) la maintenant célèbre illustration d'un fœtus noir

Partager







Vous pourriez mettre la main (ou presque) sur l’illustration d’une femme noire enceinte et de son fœtus dont tout le monde parle. Le créateur de l'œuvre, Chidiebere Ibe, un étudiant en médecine nigérian, l’a mise en vente sous forme de jetons numériques NFT.

Depuis sa publication, en novembre dernier, l'illustration, qui est devenue en quelque sorte le symbole du manque de diversité dans le monde de l’illustration médicale, fait beaucoup réagir. Sur les réseaux sociaux, elle cumule des centaines de milliers de «J’aime».

Voilà pourquoi le futur neurochirurgien de 25 ans l’a mise en vente sur le Marketplace du NFT, OpenSea.

Avis aux intéressés: le prix demandé pour cette œuvre «rare et révolutionnaire» est actuellement de quelque 48 700$ (ou 10 ETH, pour ceux qui connaissent la monnaie d’échange décentralisée Ethereum).

«Une partie des profits de la vente serviront à financer les initiatives sur lesquelles j’ai travaillé pour redonner à la communauté», indique l’artiste dans une publication Instagram, précisant se joindre à la communauté de jeunes créateurs qui ont «démocratisé l’accès aux arts» en se tournant vers les NFT.

«Cette image est si significative parce qu’elle représente l’inclusion, la diversité et le début d’une révolution en soins de santé, écrit-il dans la description de la vente. Acheter mes œuvres vous donne la chance de faire partie de quelque chose de plus grand que nous.»

Contacté par le 24 heures, Chidiebere Ibe a confirmé qu'il comptait mettre en vente d'autres de ses illustrations, mais qu'il souhaitait y aller «une image à la fois».

Mais qu’est-ce qu’un NFT?

Contrairement aux cryptomonnaies, comme le bitcoin ou le dogecoin, les non-fungible tokens (jetons non fongibles, en français) n’ont pas de valeur monétaire en soi et représentent plutôt quelque chose d’unique au monde.

Dans le cas de l’illustration de Chidiebere Ibe, si vous échangez vos jetons virtuels contre l’œuvre numérique, vous posséderez alors un «objet» complètement différent.

Lorsque vous achetez un NFT — si vous en avez les moyens —, vous recevez en prime un certificat d’authentification unique permettant de reconnaître le ou la propriétaire de l’œuvre.

AFP Ladite œuvre vendue 69,3 M$ US, de Beeple, courtoisie de Christie's.

La plus importante transaction sur le marché du NFT a eu lieu en mars dernier. L’artiste digital Beeple a vendu son œuvre Everyday: The First 5000 Days en format JPG pour plus de 87 millions de dollars, lors d’un encan numérique.

− Avec les informations d’Anne-Sophie Roy