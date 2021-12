La mairesse Valérie Plante est atteinte de la COVID-19

Partager







La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a reçu samedi un résultat positif à un test de la COVID-19.

C’est ce qu’elle a annoncé en après-midi sur son compte Twitter.

«Malheureusement, j'ai reçu un résultat positif à un test de la COVID-19. Je poursuivrai mes activités en virtuel pendant mon isolement», a écrit Mme Plante.

La variant Omicron est très contagieux. Restons prudents et respectons les règles de santé publique. Nous traverserons ensemble cette vague. — Valérie Plante (@Val_Plante) December 18, 2021

La mairesse avait indiqué la veille qu’elle s’était placée en isolement préventif après un cas positif au virus dans son entourage.

Doublement vaccinée, Valérie Plante a par la suite précisé dans un communiqué qu’elle ne ressentait que «peu de symptômes liés au virus».

La mairesse en a également profité pour remercier le personnel du réseau de la santé.

«Mon équipe et moi avons également communiqué avec les personnes avec qui j'ai été en contact au cours des derniers jours afin de les inviter à prendre les mesures appropriées, prévues par la Santé publique», a-t-elle assuré.

«Le variant Omicron est très contagieux. Restons prudents et respectons les règles de santé publique. Nous traverserons ensemble cette vague», a ajouté la mairesse.

Le maire d’Ottawa aussi positif

Plus tôt dans la journée, le maire d’Ottawa, Jim Watson, a aussi mentionné qu’il était atteint de la COVID-19.

«Mon test de suivi pour la COVID-19 est revenu positif et je resterai isolé pendant les huit prochains jours. Heureusement, je me sens bien et je n’ai aucun symptôme», a-t-il souligné.