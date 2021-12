Justin Trudeau a une opinion très controversée sur ce qu’est un film de Noël

Partager







Il y a de ça déjà quelques années, certains petits rigolos ont commencé à répondre «Die Hard» quand on leur demandait quel était leur film de Noël préféré.

Le problème avec ça, et on en parle chaque année, c’est que Die Hard n’est pas un film de Noël. Un des meilleurs films d'action de tous les temps? Probablement. La meilleure prestation de Bruce Willis? Assurément. Mais un film de Noël? Zéro pis une barre.

Oui, ça se passe à Noël, mais c’est pas mal là que les liens entre les mésaventures de John McClane et la naissance du Christ se terminent.

Aucun esprit des Fêtes.

Chaque année, on doit endurer la même chanson, «dIe HaRd EsT uN fIlM dE nOëL», juste parce que certaines personnes se trouvent au-dessus de ça, aimer des films de Noël.

Essayant toujours aussi désespérément de se faire trouver cool, Justin Trudeau a lui aussi fini par embarquer dans cette joke plate. Dans un message en anglais publié sur sa page Facebook samedi, le PM fait référence au classique de 1988.

«Rappel: Die Hard est un film de Noël. Oh, et un autre rappel: Si vous n’êtes pas encore vaccinés, allez-y. Durant le temps des Fêtes et tout le reste de l'année, c’est la meilleure chose à faire pour garder votre famille en sécurité.»

Son message en français fait plutôt référence à «t’as un trou dans ta mitaine», une phrase classique de la Guerre des tuques. On peut voir que le PM a tenté d’éviter la chicane en français.

Évidemment, nous ne sommes pas d’accord avec M. Trudeau pour la partie sur Die Hard. Nous sommes par contre très d’accord avec la partie sur les vaccins. Allez vous faire vacciner. Et écoutez Miracle on 34th Street. Ça, c'est un film de Noël.

