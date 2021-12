Pourquoi autant de gens ont la COVID tout à coup?

Partager







Avez-vous l'impression que de plus en plus de vos amis ont la COVID-19? C'est probablement vrai : les 3846 cas recensés samedi représentent un record pour le Québec depuis le début de la pandémie. Qu'est-ce qui explique cette flambée soudaine?

C'est principalement que le variant Omicron, qui circule depuis peu, se transmet beaucoup plus facilement que les autres souches de COVID-19.

«Omicron est de trois à quatre fois plus contagieux que le [variant] Delta, qui était déjà très contagieux», a affirmé le virologue à la retraite Jacques Lapierre, sur les ondes de TVA.

Même si la grande majorité de la population du Québec est vaccinée, comme le virus circule beaucoup plus, il finit par infecter plus de gens. Mais attention, le vaccin demeure efficace contre Omicron : les risques d’être infecté sont 2,2 fois plus importants pour les personnes non vaccinées par rapport à celles qui le sont, ajoute Jacques Lapierre.

Il faut ainsi veiller à aller chercher sa troisième dose de vaccin dès qu'on sera admissible. «Ce qu’on voit dans les articles scientifiques, c’est [...] qu’il semblerait qu’après quatre mois, il y a déjà une diminution [de l’efficacité] qui commence», explique Jacques Lapierre. «Il faut accélérer [l’inoculation] de la troisième dose, a plaidé le virologue. Elle semble ramener l’immunité à un niveau assez élevé.»

À l'approche des Fêtes

La flambée de cas, qui pourrait se traduire par une hausse importante des hospitalisations (selon des prévisions de l'Institut national de santé publique du Québec), a poussé le gouvernement à resserrer de beaucoup les règles pour les rassemblements des Fêtes.

Plusieurs spécialistes incitent la population à éviter tout rassemblement avant de voir des proches aux Fêtes, et à adopter des comportements sécuritaires pendant les Fêtes.

Dès lundi, des ensembles de tests rapides devraient être disponibles gratuitement dans les pharmacies.

