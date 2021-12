15 fois où des animaux ont vécu d’étranges mésaventures en 2021

Partager







Le règne animal, cette source intarissable de contenu attachant et adorable, nous a fourni, une fois de plus, une année riche en émotions.

C’est comme si reptiles, oiseaux, rongeurs et autres mammifères s’étaient passé le mot afin de nous faire passer, à nous les humains, des moments agréables.



Par contre, même si on se bidonne devant leurs exploits volontaires ou non, on ne peut pas dire que ces pauvres bêtes ont toutes passé une année sereine.

Certaines d’entre elles se sont retrouvées dans des situations sans queue ni tête!

Voici 15 animaux qui ont vécu d’étranges mésaventures cette année:

Après 100 minutes à se faire brasser dans tous les sens, le furet qui souffrait d’un poumon effondré et de bleus n’avait que 1% de chances de s’en tirer. Mais il a survécu!



Originaire d’Ottawa, c’est pendant une visite au Saguenay que Napoléon a pris la poudre d’escampette. Il a pu être retrouvé grâce à sa micropuce.

La jeune peintre affirmait qu’elle n’était pas au courant que l’animal appartenait à son voisin et qu’il s’agissait seulement d’une plaisanterie.



Thatsaphon Saii a nagé près de 50 pieds jusqu’au bateau toujours en flammes pour récupérer les félins, avant de les placer sur son dos pour les ramener en lieu sûr.

Le rongeur est entré dans la station Royal York, située près du parc Humber Marshes, qui longe une rivière.

Les agents de la faune ont dû être dépêchés sur place pour endormir l'animal et le sortir de cette fâcheuse position.

La tortue s’en est sortie avec quelques éraflures et a été relâchée dans un boisé. On ne sait pas il s'agissait de quelle espèce.

C’est dans le Catchwater Drain, un cours d’eau artificiel situé dans le Lincolnshire, en Angleterre, que quelqu’un a commis la mauvaise plaisanterie.

Un spécialiste de la rescousse d’animaux a tenté de sortir la bête en tirant sur ses jambes, mais sans succès. Il a été obligé d’agrandir le trou dans le toit.

L’animal rescapé a ensuite semblé remercier la pelle mécanique lors d’un genre de fist bump frontal.



Une jeune femme du Wisconsin a été stupéfaite d’apercevoir trois veaux sur le siège arrière d’une Buick, alors qu’elle était en file au McDo.

Un visiteur a capté sur vidéo le moment où un des gorilles s’étend au sol sur le dos, tandis que son ou sa partenaire se courbe entre ses jambes pour lui pratiquer une fellation, à la surprise de tous, y compris d’enfants dont les parents ont détourné rapidement le regard.

Une situation inhabituelle a capté l’attention de deux sportifs faisant leur exercice matinal: un kangourou frigorifié se tenait, paniqué, dans les eaux peu profondes d’un lac de Canberra.

Un superbe amazone à front bleua été aperçu alors qu’il s’amusait à saluer les passionnés de trafic automobile près de la marque du kilomètre 115 de la route 116, au sud de la ville de Curitiba, au Brésil.

«Pour une raison qui nous est encore inconnue, notre flamant s’est envolé et s’est éloigné de son groupe», expliquait alors Karl Fournier, directeur des soins animaliers au Zoo de Granby.

