COVID-19: Les bars, cinémas, salles de spectacle, spas et gyms devront fermer dès ce soir

Partager







Avec la montée des cas et des hospitalisations, le ministre de la Santé Christian Dubé et le directeur national de santé publique Horacio Arruda ont annoncé aujourd'hui à 13h, des mesures complémentaires aux mesures annoncées lors du dernier point de presse.

Devant une flambée des cas qualifiée d'«incroyable» par le ministre Dubé, plusieurs fermetures ont été annoncées.

Dès aujourd'hui, à compter de 17h ce soir, les bars, tavernes et casinos devront fermer complètement. Les salles de cinéma et les salles de spectacle devront aussi fermer. Les gyms et les spas, à condition de recevoir un soin privé, fermeront aussi.

Du côté des restaurants, ils demeureront ouverts, mais leurs heures d’ouverture seront revues à la baisse. Les restaurateurs devront fermer leurs établissements à 22h pour la période des Fêtes.

Devant une situation épidémiologique critique, plusieurs restaurants et bars avaient annoncé leur fermeture ce week-end par précaution.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s