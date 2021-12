Il y aura un spécial «après» de l'île de l'amour et ça s'annonce très chaud

Partager







Mais que sont devenus les insulaires de l’île de l’amour? Ont-ils réglé leurs petites chicanes? Ont-ils mis les points sur les «i» et les barres sur les «t»?

Eh bien vous pourrez assister à tout ça dans un spécial «L'après-soleil».

Pour ceux qui s’ennuyaient déjà de l’île de l’amour et qui avaient hâte à la prochaine saison, vous aurez quelque chose à vous mettre sous la dent très bientôt.

Nous aurons droit à des règlements de comptes et des confidences de la part des ex-Insulaires.

On aura droit à la rencontre de Benjamin et Arielle suite à leur séparation pour une histoire d'infidèlité, on saura ce qui se passe avec les couples de Marek/Jade et Tommy-Lee/Veroniqua et on en apprendra peut-être sur un autre couple se donnerait une deuxième chance... ?

Soyez au rendez-vous dès le 20 décembre à 17h à TVA+ pour «L'après-soleil».

Voyez nos hilarants résumés de la saison:

