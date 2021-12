Le réalisateur de «The Batman» révèle que Kurt Cobain a inspiré son Bruce Wayne

Partager







C'est Robert Pattinson qui incarne le célèbre justicier dans ce blockbuster très attendu.

Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, a expliqué que le personnage de Robert Pattinson a été inspiré par Kurt Cobain du groupe Nirvana.

Pour rappel, l'ex-star de Twilight va reprendre le rôle du vengeur masqué pour ce blockbuster très attendu (en salles le 4 mars prochain) et apparaitra aux côtés de Zoë Kravitz (Catwoman).

Lors d'une nouvelle interview, Matt Reeves s'est confié sur l'inspiration derrière sa nouvelle version du célèbre justicier Bruce Wayne, expliquant au magazine Empire: «Quand j'écris, j'écoute de la musique, et pendant que j'écrivais le premier acte, j'écoutais Something in the Way de Nirvana. C'est là que ça m'est venu. Plutôt que de faire de Bruce Wayne le playboy qu'on a déjà vu et revu, il existe une autre version de lui qui s'est isolé après avoir traversé une tragédie.«

Le cinéaste a ensuite affirmé que Robert Pattinson était de loin le meilleur choix pour ce rôle. C'est en le voyant dans le film Good Time, sorti en 2017, qu'il en a été convaincu.

«Dans ce film, on pouvait vraiment ressentir sa vulnérabilité et son désespoir, mais on pouvait aussi ressentir son pouvoir», a-t-il confié. «J'ai pensé que c'était un beau mélange. Il a aussi ce côté Kurt Cobain, il ressemble un peu à une rock star mais il donne aussi l'impression qu'il pourrait être le genre de personnage à s'isoler.»

