Suggestions de cadeaux dernière minute pour les geeks branchés

On pense être au-dessus de nos affaires, et BAM! On a oublié un cadeau! Pèse sur start a pensé à ces oublis en proposant quelques idées de cadeaux dernière minute à offrir aux geeks de votre entourage.

Qui n’aime pas recevoir une figurine cool de sa franchise favorite?

Courtoisie Amazon

Dites ce que vous voulez, mais une montre calculatrice, c’est vraiment cool! En plus, c'est la même que Marty McFly porte dans Back to the Future.

Casio

Un jeu de société à jouer en pair à 4 personnes et plus. Codenames est un jeu stratégique simple et stimulant. Deux maîtres-espions connaissent les identités secrètes de 25 agents, mais pas leurs coéquipiers. Les équipes s'affrontent pour voir qui peut entrer en contact avec tous leurs agents en premier.

Amazon

Professeur Snape a une place bien spéciale dans nos cœurs...

LEGO

Non seulement la mascotte des produits Razer est adorable, mais en plus elle aide à sauver des arbres dans la cadre d’un programme en collaboration avec l’organisme Conservation International.

Razer

Bruce Wayne porte les mêmes, on vous le jure.

Ça veut tout dire!

Amazon

Parfait pour rester au chaud pendant les longues séances de gaming! En plus, il y a une poche pour vos collations ou votre chat.

Amazon

Ça mettra certainement beaucoup de couleurs dans la vie de votre amie!

Amazon

Cet instrument de musique particulier est vraiment amusant à jouer et loufoque à offrir en cadeau.

