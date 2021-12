Une maison incroyable avec une cour digne d’un «resort», à vendre à Saint-Lambert pour 3 798 000$

Partager







Une cave à vin, une grande piscine, un gym: cette propriété, située dans un quartier prisé de Saint-Lambert, en met plein la vue.

Dès l’entrée, un salon formel, décoré avec soin et des poutres de bois au plafond sauront vous convaincre qu’une visite de la maison en vaut la peine.

Un total de six chambres et trois salles de bains se trouvent dans la maison.

La salle à manger possède un mur en bois de noyer qui ajoute à l’aspect sophistiqué à la propriété. À même la salle à manger, un espace-bar feutré saura plaire aux personnes qui aiment animer des soirées bien arrosées.

L’énorme cuisine est à couper le souffle. Rénovée en 2007, elle comprend un grand four 4 brûleurs au gaz, plusieurs espaces de rangement et un magnifique îlot. Un banc de petit-déjeuner fabriqué sur mesure sera le meilleur endroit où débuter ses journées.

À ce niveau, vous pouvez également accéder à la véranda extérieure trois saisons qui est adjacente à une cuisine et une salle d’eau extérieures.

Le deuxième étage de la maison est accessible par deux escaliers qui se trouvent aux deux extrémités de la maison.

L'un des escaliers relie les ailes gauche et droite - la droite étant un espace de bureau spacieux complété par une salle multimédia familiale et un espace de gym accessible par des portes vitrées surdimensionnées. Un balcon où il fait bon profiter du soleil est accessible de ce côté de la maison.

L'aile gauche de la maison mène à la chambre principale et à sa salle de bains attenante. Vous trouverez une baignoire en fonte, des planchers chauffants et une jolie vanité avec des comptoirs en quartz noir. Les amateurs de bains et de «cocooning» tomberont assurément en amour avec cette pièce.

Une grande pièce-penderie, et cinq autres chambres complètent la visite de la maison.

Une cave à vin se cache au sous-sol.

La cour arrière, une véritable oasis, est immense, entièrement clôturée et possède une pelouse luxuriante, une piscine creusée et chauffée. Un abri jardin avec des canapés modulaires confortables en fait l’espace de vie parfait lors des longues journées chaudes d’été.

À distance de marche du village de Saint-Lambert, cette maison se trouve à une traversée de l’île de Montréal.

La splendide propriété est sur le marché pour 3 798 000$. Martin Rouleau d'Engel & Völkers Montréal s'occupe de la vente.

