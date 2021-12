5 choses à savoir sur le président élu Gabriel Boric, le GND du Chili

Partager







Le Chili a élu son nouveau président: un millénial féministe et écologiste de gauche à la barbe épaisse et aux lunettes un brin «hipster». Voici cinq choses à savoir sur le Gabriel Nadeau-Dubois chilien, Gabriel Boric.

Le plus jeune président chilien

Du haut de ses 35 ans, Gabriel Boric est devenu lundi le plus jeune président élu de l’histoire du Chili.

La esperanza le ganó al miedo.

Gracias! pic.twitter.com/avAvx8CG9C — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 20, 2021

Boric compte aussi parmi les plus jeunes chefs d'État au monde, avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un (38 ans), les présidents du Costa Rica et de l’Ukraine, Carlos Alvarado (41 ans) et Volodymyr Zelensky (43 ans), et la première ministre de Nouvelle-Zélande (41 ans).

Un homme de gauche

Le politicien de gauche a écrasé son adversaire d’extrême droite, José Antonio Kast, lors du deuxième tour des élections présidentielles.

Avec son projet d’État-providence, Gabriel Boric a rallié les classes moyenne et supérieure. Son message a aussi rejoint les jeunes Chiliens.

Le nouveau président, qui sera assermenté en mars 2022, souhaite décentraliser le pays et adopter une grande réforme fiscale. Avec cette réforme, il veut taxer davantage les Chiliens les plus riches pour améliorer l’accès aux soins de santé et à l’éducation et pour mettre en place un nouveau système de retraite, aujourd’hui entièrement privé.

À l'heure actuelle, le Chili est le pays le plus inégalitaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Il a commencé par l’activisme politique

Avant le printemps érable, les étudiants chiliens sont descendus dans la rue en 2011 pour demander une réforme de leur système d’éducation, majoritairement privatisé lors de la dictature militaire d’Augusto Pinochet, entre 1973 et 1990.

Comme le chef parlementaire de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, le nouveau président chilien s'est impliqué dans le mouvement étudiant. Alors qu'il était étudiant en droit à l’Université du Chili, Gabriel Boric était l'une des figures de proue du mouvement.

Élu député à 27 ans

C'est en 2014 que Gabriel Boric s'est lancé en politique, comme indépendant. Il a été élu député à l’Assemblée constituante chilienne à l’âge de 27 ans.

À titre comparatif, c’est à l’âge de 26 ans que GND s’est fait élire comme député solidaire, dans la circonscription montréalaise de Gouin.

Il est d’origine croate

Gabriel Boric, qui est l’aîné d’une fratrie de trois frères, est né à Punta Arenas, dans l’extrême sud du Chili, une région souvent décrite comme la porte de l’Antarctique.

Il a grandi dans une famille issue de la classe moyenne. Ses parents, d’origine croate et espagnole, sont sympathisants des partis socialiste et démocrate-chrétien. Son nom de famille se prononce donc «Boritch»!

Dès son plus jeune âge, Gabriel Boric a tissé un lien très fort avec ses racines de Punta Arenas, qui a accueilli ses ancêtres migrants au début du siècle dernier.

