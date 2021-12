COVID-19, assaut du Capitole, feux de forêt: retour sur l’année 2021 en 15 photos marquantes

Partager







De l’assaut du Capitole aux feux de forêt qui ont ravagé la planète, en passant par la reprise de l’Afghanistan par les talibans: la dernière année n’a pas été de tout repos. Revivez l’année 2021 en 15 photos marquantes.

États-Unis

L'année a commencé en force aux États-Unis: le 6 janvier, un groupe de sympathisants du président américain sortant Donald Trump a pris d'assaut le Capitole, siège de la démocratie américaine, à Washington. L'attaque a fait cinq morts.

En novembre, le militant complotiste devenu célèbre en raison de sa coiffe à cornes de bison a été condamné à près de trois ans et demi de prison.

En septembre dernier, des images d’un agent frontalier américain ont fait controverse. On le voyait à cheval, tentant d’empêcher, à coups de fouet, un migrant haïtien d’entrer dans un campement près du pont international Acuna Del Rio, à Del Rio, Texas.

Il s’agit sûrement de la photo la plus utilisée cette année pour des mèmes: le sénateur du Vermont et candidat défait à la chefferie du Parti démocrate Bernie Sanders, ennuyé et emmitouflé dans son foulard et ses mitaines tricotées, lors de l’assermentation du président américain Joe Biden.

Retrait d'Afghanistan

Après 20 ans, les troupes armées américaines se sont officiellement retirées du territoire afghan en août dernier. Au même moment, les talibans se sont réemparés du pouvoir. Sur la photo ci-dessous, un taliban à la prison de Pul-e-Charkhi, à Kaboul.

La reprise du pouvoir par les talibans a provoqué un vent de panique en Afghanistan. Alors qu’ils tentaient désespérément de quitter le pays, des Afghans se sont rassemblés sur le tarmac de l’aéroport de Kaboul et certains sont allés jusqu’à monter sur le toit d’avions.

Le retour des talibans au pouvoir fait craindre le pire pour le sort des femmes afghanes. Sur la photo, de jeunes filles afghanes sortant d’une école, à Kandahar.

Environnement

Plusieurs endroits dans le monde ont été frappés par de violents feux de forêt cette année, comme la Californie et la Colombie-Britannique. Comme la photo suivante le montre, la Grèce n'a pas été épargnée. En juillet, près de 100 000 hectares de forêt y ont brûlé en moins de deux semaines, un record national.

Le volcan Fagradalsfjall est entré en éruption en mars dernier. Des curieux s’y sont rendus pour admirer le spectacle, à quelque 40 km de la capitale islandaise Reykjavik.

L'année 2021 ne nous a pas offert que des spectacles désolants. Cette photo du Christ rédempteur à Rio de Janeiro, au Brésil, prise au lever du soleil, est à couper le souffle. La célèbre statue célèbre d'ailleurs ses 90 ans cette année.

Sport

La gymnaste américaine Simone Biles, qui s’est confiée sur ses problèmes de santé mentale pendant les Jeux olympiques de Tokyo, a inspiré le monde. Après s’être retirée de plusieurs épreuves, elle a repris la compétition vers la fin des Jeux.

Conflit israélo-palestinien

La guerre entre Israël et la Palestine perdure et a repris de plus belle cette année. L’État hébreu a attaqué la bande de Gaza avec des frappes aériennes et de l’artillerie, tandis que le Hamas a tiré des roquettes vers Israël. Sur la photo, une jeune Palestinienne assise devant sa maison, touchée par les bombardements israéliens.

Mort du prince Philip

La reine Elizabeth II a perdu en avril son complice des 73 dernières années, le prince Philip Mountbatten. Sur la photo: le chef d’un village de Vanuatu, une île du Pacifique, tenant un portrait du prince.

COVID-19

Des fossoyeurs épuisés photographiés en juin dernier en train de se reposer, entre deux funérailles, dans un cimetière réservé aux victimes de la COVID-19, à Bandung, en Indonésie.

Le cap symbolique des cinq millions de morts de la COVID-19 a été franchi en novembre dernier. Sur la photo: un cimetière improvisé au Brésil, deuxième parmi les pays les plus endeuillés au monde, derrière les États-Unis.

Une infirmière s’occupe d’un patient infecté à la COVID-19, aux soins intensifs de l’Hôpital Lyon-Sud, en France. L'Hexagone compte plus de 122 000 décès liés au nouveau coronavirus.

