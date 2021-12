Drew Barrymore rappelle un souvenir qui lui est très cher à Keanu Reeves, qui ne s’en souvient pas du tout

Partager







Invité au Drew Barrymore Show, Reeves s’est fait remémorer par l’actrice de 46 ans le superbe présent qu’il lui avait offert.

Récemment invité au talk show de son amie de longue date Drew Barrymore, Keanu Reeves a eu la chance de voir la comédienne devenue animatrice lui ramener à l’avant-plan de la mémoire un souvenir vieux de 30 ans.



En effet, les deux acteurs s’étaient connus à l’époque où ils tenaient la vedette dans le film Babes In Toyland en 1986.

Quelques années plus tard, Barrymore (qui est née en 1975) célébrait son seizième anniversaire de naissance dans un club quand elle a eu la surprise de voir arriver Reeves.

Celui qui interprète Neo dans La Matrice aurait alors marché droit vers elle, l’aurait pris par la main pour la traîner à l’extérieur, et l’aurait fait monter sur sa moto.

Il l’aurait ensuite amenée faire une balade nocturne dans les rues vides de Los Angeles.

«Tu m’as fait faire la promenade de ma vie», dit Barrymore. «J’étais tellement libre. J’étais un être humain tellement libre. C’était un moment où j’aimais tellement la vie et que je chéris tellement parce que plus je vieillis, plus c’est difficile de retrouver ce sentiment»



Le plus drôle reste cependant la réaction de Reeves qui, visiblement, n’a aucun souvenir de cette anecdote.



«Oh wow. On est probablement allés vite», a rétorqué l’acteur de 57 ans.



Pour ceux que ça intéresse, c’est tout juste avant la marque des deux minutes dans la vidéo ci-dessous:

