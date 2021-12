Etsy prédit que cette couleur sera partout dans nos maisons en 2022

Partager







Alors que Pantone a nommé un bleu pervenche comme couleur de l’année, plusieurs autres compagnies de peinture et entreprises ont annoncé que le vert sauge allait faire un retour en force dans les maisons en 2022.

La populaire plate-forme de vente d’articles créatifs a quant à elle remarqué, selon les recherches sur son site, qu’une teinte de vert plus dramatique que le sauge intéresse les amateurs de décoration.

Il s’agit du vert émeraude. En effet, les recherches d'articles vert émeraude ont augmenté de 64 % et celles concernant les articles de décoration vert émeraude ont grimpé de 60 % au cours des trois derniers mois par rapport à la même période l'année précédente.

Visiblement, les amateurs d’art et de déco craque pour cette nuance riche et réconfortante. Ça tombe très bien car elle s’agence à merveille avec une variété de nuances tendance, comme le terre cuite, les couleurs neutres et les tons or, ce qui rend son intégration à une décoration existante plutôt simple.

Pour ceux qui veulent embarquer à pieds joints dans la tendance qui se dessine sur Etsy, voici 10 items décoratifs à se procurer dès maintenant :

1. Impression de ravin éthiopien de paysage africain - 56,70$

2. Coussin de plancher «noeud» en velours - 480,77$

3. Coupelle pour bague - 21,37$

4. Herbes de pampas vert émeraude - 39,93$ 35,94$

5. Art mural 3 pièces à imprimer - 13,29$

6. Rideaux de velours - à partir de 69,00$

7. Couvre-oreiller en lin - à partir de 39,73$

8. Sous-verres en résine - 14,00$ chaque

9. Coquille d’oreiller en velours - 67,82$ 57,64$

10. Illustration à imprimer - 7,54$

