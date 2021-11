La coloration blonde serait dépassée selon TikTok et voici pourquoi

Partager







À chaque changement de saison son changement capillaire. L’été, les cheveux embrassés par le soleil sont pâles et lumineux pour s’agencer au teint hâlé. Le froid venu, le blond devient...ancien? C'est ce qu'en conclut la communauté TikTok.

Le retour du temps froid implique souvent un changement de look. Passer du blond au brun est un passage qui se fait assurément remarquer. Prenez par exemple Émy-Jade ou Cassandra Bouchard qui ont laissé leurs chevelures aux mains de coloristes durant l'automne.

La blonde comme des films des années 90 et 2000 devient la fille d’à côté, tandis que les colorations plus foncées prennent le devant de la scène. Le besoin de diversité des réseaux sociaux, Instagram, mais surtout TikTok, permet de multiplier les icônes qui dérogent du standard blond.

La pandémie aurait joué sur la tendance puisque les salons étaient fermés et que plusieurs ont vu réapparaître leurs racines foncées sans pouvoir les camoufler. L’entretien compliqué et coûteux d’un blond à faire tourner les têtes a été mis de côté. Qui a déjà rêvé d’un blond polaire, mais a dû se résigner étant donné le coût des produits, les techniques et les visites en salon?

Les mannequins à l’avant-garde comme Gigi Hadid et Hailey Bieber ont aussi eu leu période blonde, mais se sont tournées elles aussi vers des tignasses foncées. Les couleurs foncées appellent maintenant au luxe.

Toutefois, l'étoile blonde est loin d'être pâlie, surtout si c'est votre couleur naturelle. Tout porte à croire que le blond reviendra en force avec le printemps.

