Voici les 8 coupes de cheveux tendance qui seront sur toutes les têtes en 2022

Partager







New year, new me, c’est votre état d’esprit? Ça passe souvent par une coupe de cheveux. Si vous avez des envies de changement, mais manquez d’inspiration, suivez le guide.

Voici les coupes les plus tendance pour 2022.

1. Le bob

Le bob sous toutes ses formes sera le modèle à suivre pour une tête chic et tendance. Court, frangé, italien, french, le carré a la cote.

2. Le shag texturé

Il a pris d’assaut la tête des filles les plus edgy, et le shag texturé continue de faire vibrer en 2022. La coupe peut être plus longue, comme la wolf cut, pour du changement remarqué sans le regretter.

3. Des longueurs lisses

Le lissé brillant style liquid hair fait sensation sur les cheveux très longs. Longueurs naturelles ou grâce à des rallonges, les longueurs donnent de l’attitude.

4. La frange rideau

La frange rideau a encore de beaux jours devant elle pour structurer le visage. Des coups de ciseaux savamment pensés autour du visage auront l'effet escompté.

5. Les tresses

En 2022, les tresses seront très longues. Unies ou avec ajout de couleur, elles sont le parfait look à adopter au printemps et à l'été.

6. La clavicut

La longueur parfaite à adopter si vous n’êtes pas prêtes à dire adieu à votre longue chevelure, mais que vous ne voulez plus leur conférer autant d’entretien. Un changement doux pour 2022.

7. La longue frange

Une frange qui chatouille les sourcils et encadre le visage sera pour celles qui y auront longuement réfléchi. Ce changement sera loin de passer inaperçu.

8. Les coupes dégradées

Les longueurs étagées sont pleines de mouvement et c’est ce qui les rendent si attirantes. La coupe dégradée est idéale pour un brushing qui donne l’impression d’être fraichement sortie du salon.

À vous de jouer!

Des vidéos sur les cheveux:

s