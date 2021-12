Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés par la gen Z et les milléniaux?

Partager







À votre avis, quel est le réseau social actuellement le plus utilisé par les jeunes Américains? Une étude s'est penchée sur la popularité de ces plateformes qui rythment le quotidien de la génération Z et des milléniaux. Découvrez les deux classements surprenants.

Contre toutes attentes, c'est YouTube qui s'impose chez la génération Z aux États-Unis. Dans une étude menée par YPulse*, les jeunes Américains de la Gen Z sont 77% à déclarer plus utilisée la plateforme de vidéos parmi les réseaux sociaux. Malgré sa première place, YouTube est en légère baisse par rapport à 2020 où ils étaient 79% à s'y rendre. La génération Z est restée accrochée à Instagram en 2021 avec un taux d'usage à 67%, en hausse par rapport à 2020 (62%). TikTok est le seul réseau social à afficher une progression significative. 64% des jeunes Américains utilisent la plateforme contre 45% en 2020.

L'étude explique la domination de YouTube chez la génération Z aux États-Unis de par son utilité. Si les jeunes Américains ont déclaré passer en moyenne quatre heures par jour, selon leurs propres estimations, sur les réseaux sociaux, ces derniers n'utilisent pas seulement YouTube pour se divertir, mais aussi pour apprendre de nouvelles choses. L'ancienneté des réseaux sociaux comme YouTube et Instagram et leur influence auprès des marques peuvent aussi expliquer leur position dans ce classement. Malgré tout, la croissance de TikTok reste bien plus importante et offre même au géant chinois le luxe de passer devant Snapchat.

Cette forte croissance concerne également la génération Y. Pourtant, si TikTok affiche une importante progression, le réseau social chinois n'arrive que septième du classement pour les milléniaux, avec 42% en 2021 contre 30% en 2020. Facebook reste étrangement premier du classement. Les milléniaux sont 75% en 2021 contre 76% en 2020 à utiliser la plateforme de Mark Zuckerberg.

Et pour une raison mystérieuse, l'étude a décidé d'inclure Fortnite, un jeu vidéo.

L'utilisation des réseaux sociaux par la génération Z et les milléniaux en octobre 2021 comparée à octobre 2020

Génération Z (% octobre 2021/octobre 2020)

YouTube : 77% en 2021 / 79% en 2020 Instagram : 67% en 2021 / 62% en 2020 TikTok : 64% en 2021 / 45% en 2020 Snapchat : 60% en 2021 / 56% en 2020 Facebook : 42% en 2021 / 36% Discord : 34% en 2021 / 33% en 2020 Twitter : 32% en 2021 / 33% en 2020 Facebook Messenger : 31% en 2021 / 23% en 2020 Pinterest : 29% en 2021/ 29% en 2020 Fortnite : 25% en 2021 / 13% en 2020 Reddit : 18% en 2021 / 18% en 2020 WhatsApp : 17% en 2021 / 11% en 2020

Milléniaux (% octobre 2021/octobre 2020)

Facebook : 75% en 2021 / 76% en 2020

YouTube : 72% en 2021 / 71% en 2020

Instagram : 58% en 2021 / 59% en 2020

Facebook Messenger : 62% en 2021 / 59% en 2020

Snapchat : 41% en 2021 / 42% en 2020

Twitter : 29% en 2021 / 36% en 2020

TikTok : 42% en 2021 / 30% en 2020

Pinterest : 23% en 2021 / 28% en 2020

WhatsApp : 16% en 2021 / 25% en 2020

Reddit : 16% en 2021 / 18% en 2020

Discord : 15% en 2021 / 17% en 2020

Fortnite : 10% en 2021 / 7% en 2020

*D'après une étude menée auprès de 1450 13-39 ans aux États-Unis et au Canada, en octobre 2021