Voici les épisodes de Noël de vos séries favorites

Si vos plans de Noël sont chamboulés cette année, rien de mieux que de vous réconforter avec vos séries préférées et leurs épisodes des fêtes.

Préparez popcorn, boissons chaudes et couvertures pour un moment bien mérité.

Voici les épisodes des fêtes de vos séries cultes.

Friends

- Saison 1, épisode 10: The One with the monkey

- Saison 2, épisode 9: The One with Phoebe's Dad

- Saison 3, épisode 10: The One Where Rachel Quits

- Saison 4, épisode 10: The One with the Girl from Poughkeepsie

- Saison 5, épisode 10: The One with the Inappropriate Sister

- Saison 6, épisode 10: The One with the Routine

- Saison 7, épisode 10: The One with the Holiday Armadillo

- Saison 8, épisode 11: The One with Ross's Step Forward

- Saison 9, épisode 10: The One with Christmas in Tulsa



Gilmore Girls

-Saison 1, épisode 10: Forgiveness and Stuff

-Saison 2, épisode 10: The Bracebridge Dinner

-Saison 3, épisode 10: That’ll Do Pig

-Saison 4, épisode 11: In the Clamor and Clangor

-Saison 5, épisode 11: Women of Questionable Morals

-Saison 7, épisode 11: Santa’s Secret Stuff

- Spécial A Year in the Life: ‘Winter’

Riverdale

- Saison 2, épisode 9: Silent night, deadly night

The Office

- Saison 2, épisode 10: Christmas party

- Saison 3, épisodes 10 & 11: Benihana Chritmas

- Saison 5, épisode 11: Moroccan Christmas

- Saison 6, épisode 13: Secret Santa

- Saison 7, épisodes 11 & 12: Classy Christmas

- Saison 8, épisode 10: Christmas wishes

- Saison 9, épisode 9: Dwight Christmas





Chilling adventures of Sabrina

- The Spellman's haunted holiday

Stranger Things

- Saison 1, épisode 3: Holly, Jolly

Brooklyn 99

- Saison 1, épisode 11: Christmas

- Saison 2, épisode 10: The Pontiac Bandit Returns

- Saison 3, épisode 10: Yippie Kayak

- Saison 4, épisode 10: Captain Latvia

How I met your mother

- Saison 2, épisode 11: How Lily Stole Christmas

- Saison 4, épisode 11: Little Minnesota

- Saison 6, épisode 12: False Positive

- Saison 7, épisode 12: Symphony Of Illumination

- Saison 8, épisode 10: The Over-Correction

- Saison 8, épisodes 11 et 12: The final Page

Pretty little liars

- Saison 5, épisode 13: How the A stole Christmas

Bonne écoute!

