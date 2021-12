5 séries télé à découvrir pendant le temps des Fêtes

Partager







Le temps de Fêtes ne sera peut-être pas exactement comme vous le souhaitiez, mais vous aurez du temps pour découvrir de nouvelles séries télé. On a pensé à vous et l'on vous propose plusieurs idées de séries récentes douces, rigolotes ou tout simplement divertissantes.

J’t’aime gros

Christine Morency et Mélissa Bédard partent en guerre contre la grossophobie, mais surtout elles tentent de mieux comprendre ce phénomène dans cette série documentaire de six épisodes. Les deux jeunes femmes rencontrent des personnalités connues, telles que Lise Dion, Matthieu Pepper et Renee Wilkin, et il en ressort des entrevues inspirantes et touchantes. Christine et Mélissa discutent aussi entre elles et parlent de leur vécu avec sincérité et authenticité. Vraiment un petit bijou sur l’acceptation de soi!

Accessible sur Vrai

- Léa Papineau Robichaud

Sans rendez-vous

Quoi de plus rafraîchissant que de parler de sexualité de manière décomplexée? C’est ce que l’on fait dans Sans rendez-vous, qui met en vedette Sarah, une infirmière-sexologue qui travaille dans une clinique de santé sexuelle. Après un arrêt de travail de trois mois, on suit la mi-trentenaire dans sa crise existentielle, ainsi que ses collègues hauts en couleur. Vous ne vous ennuierez pas devant cette série québécoise à la fois touchante et cocasse.

Accessible sur Tou.tv.

- Geneviève Abran

The Witcher

Les adeptes de médiéval et de fantastique seront heureux d’apprendre l’arrivée (très) attendue de la deuxième saison de la série The Witcher après deux ans d’attente. Basée sur une série littéraire polonaise, elle raconte l’histoire de Geralt de Riv, un sorceleur qui traque des monstres peu ragoûtants dans un monde qui chevauche le réel et le fantastique. Les âmes sensibles n’ont qu’à bien se tenir. Pssst... petit conseil: réécouter la première saison n’est pas une mauvaise idée, pour bien suivre les aventures de Geralt et Ciri.

À voir dès maintenant sur Netflix

- Anne-Sophie Roy

What We Do in the Shadows

Les trois saisons de cette comédie suivent une troupe de quatre vampires et de leur vaillant acolyte Guillermo, qui rêve d’un jour recevoir la morsure qui le rendra éternel. Leurs péripéties absurdes nous montrent parfois leur côté tendre, mais surtout leurs nombreux défauts qui deviennent, à la longue, terriblement attachants. Attention, blagues et répliques salées vous attendent dans cette série inspirée du film du même nom.

Accessible sur Apple TV

- Julien Lamoureux

Le monde de Gabrielle Roy

Question de se plonger dans l’univers créatif de la légendaire autrice Gabrielle Roy, Tou.tv présente, durant le temps des Fêtes, la nouvelle série Le monde de Gabrielle, inspirée de la vie et l’œuvre de l’écrivaine. Née à Saint-Boniface, au Manitoba, en 1909, on visite au cours des huit épisodes les grands moments de l’enfance de l’autrice, abordant des thèmes toujours d’actualité.

Accessible sur Tou.tv Extra

- Anne-Lovely Etienne