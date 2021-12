Avez-vous déjà pensé devenir décorateur de Noël?

Partager







Vous êtes fou de Noël? Vous décorez votre sapin début novembre, pour être dans l’esprit des Fêtes le plus vite (et le plus longtemps) possible? Eh bien, comme Georgy Beketo, vous pourriez devenir... décorateur de Noël.

• À lire aussi: Où est rendu le père Noël? Suivez ses traces... en direct

• À lire aussi: La liste des termes de l’année 2021 de l’OQLF est sortie et vous serez surpris (ou pas)

C'est à Boucherville que le propriétaire de la compagnie Noël Déco nous donne rendez-vous par une journée froide de décembre. Accompagné de ses deux employés, Ashem Punshi et Santiago Castro, il a beaucoup de travail devant lui. Les trois hommes doivent installer des lumières de Noël, mais aussi une couronne et des petits rennes au nez rouge.

Les décorateurs en ont pour toute la journée et ils ne perdent pas une seconde. À peine arrivés, ils se mettent au travail. Ils sortent leur matériel et Ashem monte dans l’arbre devant la maison.

Guillaume Cyr/24 heures Santiago Castro

Ce qui unit les trois hommes, c’est l’amour de Noël. Parce que, oui, aimer Noël, c’est un prérequis pour le travail. «J’aidais ma mère avec les décorations de Noël. C’est là que j’ai trouvé l’intérêt», raconte Georgy Beketo, qui se remémore des souvenirs d’enfance dans son pays natal, la Russie.

Et son métier, l’entrepreneur l’a appris sur le tas. Avant de se lancer en affaires, en 2015, il a travaillé sur des projets d’envergure, comme la décoration du mythique Rockefeller Center, à New York.

Guillaume Cyr/24 heures Georgy Beketov

Jusqu’à la création de son entreprise, il a bûché, travaillant jusqu’à 100 heures par semaine dans la période avant les Fêtes. Mais pas question de faire subir le même sort à ses employés.

• À lire aussi: Le monde libertin a le vent dans les voiles depuis le déconfinement

Un service de luxe

Une fois Noël arrivé, l’heure est au repos pour Georgy Beketolo. La période la plus occupée est, en effet, entre le 15 novembre et le 15 décembre.

En janvier, lui et son équipe devront toutefois retirer les décorations installées avant les Fêtes et les remiser jusqu’à l’an prochain. Puis, avant la Saint-Valentin et jusqu'à l'automne prochain, Noël Déco se transformera en entreprise de lavage de fenêtres. Avec la pénurie de main-d’œuvre, il ne veut surtout pas perdre ses lutins... plutôt ses employés.

Guillaume Cyr/24 heures Santiago Castro

Et ça coûte combien, au juste, des décorateurs de Noël?

Georgy Beketo ne s’en cache pas: sa clientèle est composée de gens aisés financièrement ou encore d’entreprises. Une installation peut coûter entre 500$ et 4000$, selon l’ampleur de la tâche. Le coût de l'opération décoration à laquelle nous avons assisté: 1000$.

«Ce sont des gens qui aiment Noël, et ce sont aussi des gens qui ont le budget», explique l’homme d’affaires.

• À lire aussi: Une 5e vague qui s’essoufflera rapidement? Des nouvelles encourageantes sur le variant Omicron

Parmi ses clients. Il compte un défenseur bien connu de la Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Université du Québec à Montréal (UQAM), qui a fait appel aux services de Noël Déco pour la décoration d’un de ses pavillons.

Courtoisie Gerogy Beketov Georgy Beketov qui monte les rennes

Ses clients ont le choix de lui donner carte blanche ou de faire les plans avec lui. Ils peuvent acheter leurs propres décorations ou encore les louer. Ce qui ne change pas toutefois, c’est le résultat final, qui ne déçoit jamais, assure Georgy Beketo.

Pour le prouver, il nous a même fait faire le tour du quartier, pour nous montrer les décorations qu’il a réalisées avec son équipe.

Guillaume Cyr/24 heures Maison décorée par l'équipe de Georgy Beketov

Guillaume Cyr/24 heures Une maison décorée par l'équipe de Georgy Beketov

Guillaume Cyr/24 heures Une maison décorée par l'équipe de Georgy Beketov

Guillaume Cyr/24 heures Une maison décorée par Georgy Beketov