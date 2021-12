Où est rendu le père Noël? Suivez ses traces... en direct

Partager







Grosse journée pour le père Noël: malgré la pandémie (et les mesures sanitaires), il devra livrer les cadeaux aux enfants du monde entier. Vous pouvez vous assurer que le plus célèbre livreur du monde est dans les temps en suivant, en temps réel, ses déplacements (et le nombre de cadeaux livrés), tout ça grâce au Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD).

Ce matin, Saint-Nicolas était rendu en Indonésie avec déjà... 1,5 milliard de cadeaux livrés!

Ce n’est pas tout: le NORAD nous prépose des vidéos de quelques-uns des arrêts du père Noël, avec, en prime, de l’information sur certains pays visités.

Pour les enfants québécois qui attendent le père Noël avec impatience, il faudra évidemment patienter. Le célèbre barbu survolera le Québec quelque part entre 21 h et 22 h ce soir.

Et rassurez-vous: le ministre des Transports du Canada, Omar Alghabra, a déjà autorisé le passage du père Noël.

Plus tôt cette semaine, j'ai autorisé le Père Noël à voler dans l'espace aérien canadien. Pour suivre son parcours en temps réel 🦌🛷🎅👉 https://t.co/MYeM82izL8 https://t.co/36QtF4Otxl — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) December 24, 2021

Une vieille tradition

C'est loin d'être la première fois qu'on peut suivre le père Noël de la sorte. La tradition remonte à 1955.

L’histoire veut qu’un enfant qui cherchait à joindre le père Noël ait plutôt composé le numéro de téléphone du NORAD, à Colorado Springs, dans l’État du Colorado. Et depuis ce temps, chaque année, l’organisation suit les traces du père Noël...

Vous pouvez le suivre en visisant le site noradsanta.org.

Capture d'écran NORAD Le père Noël en Indonésie

Google permet aussi de suivre le père Noël sur une plateforme interactive (où il est possible de jouer à des jeux). Rendez-vous au santatrack.google.com.

