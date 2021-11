Geneviève Everell de Sushi à la maison dévoile ses boîtes des Fêtes et elles risquent de s'envoler vite

Partager







L'attachante Geneviève Everell de Sushi à la maison a dévoilé ses fameuses boîtes thématiques des Fêtes et elles sont à tomber par terre!

Dès le 1er décembre à midi, il sera possible de réserver sa boîte de Noël en ligne pour les 23-24 et 26 décembre ou encore la boîte de fin d’année des 30-31 décembre et du 2 janvier. Elles coûtent 85$ pour deux personnes.

La boîte de Noël offerte les 23-24 et 26 décembre contient:

Tartare Granny Molly: duo de saumon, tortillons salés, fraises, guacamole et mayo épicée

Quatre bouchées de canard effiloché avec légumes marinés et sésame sur croustilles de wonton

Quatre bouchées de tartare de duo de saumon, tortillons BBQ, mangue sur patate douce tempura

Cinq morceaux de maki frit Cartier-Potelle: hosomaki fromage à la crème et fraise avec garniture de saumon fumé, pistaches, pomme verte, chou rouge, tomates séchées, base à tartare et mayo sésame

Cinq morceaux de maki Coeur fondant: poulet croustillant, vinaigrette de framboise, pomme, canneberge, fromage brie et canneberge

Une pizza sushi inspirée de la fameuse «Ma foie du Bon Dieu» avec gelée de canneberge et noix grillées

Une pizza dessert Frosted Flakes: riz érable, fromage à la crème, zeste de citron et petits fruits

La boîte de fin d’année offerte pour les 30-31 décembre et le 2 janvier contient:

Tartare Ringolos: tartare de bœuf, ringolos, base à tartare, fleur de sel et guacamole

Quatre bouchées de canard effiloché avec légumes marinés et sésame sur croustilles de wonton

Cinq morceaux de maki frit Maya au saumon: saumon fumé, fromage à la crème, tomates séchées, avocat et miel

Cinq morceaux de maki de printemps: feuille de riz, bonbon de saumon, bacon, avocat, concombre et mayo curry

Une pizza sushi Deluxe: mélange de la mer, fromage à la crème, avocat et saumon searrano avec sauce teriyaki, mayo épicée et tobiko

Cinq morceaux de maki au crabe californien: crab cake, sriracha, carotte, concombre, avocat, mayo épicée, sauce hoisin, oignon vert et tobiko

Une pizza dessert Dunkaroo: riz à l’érable enrobé de chapelure graham, crémage au fromage à la crème et funfetti

Les boîtes des Fêtes seront aussi offertes aux comptoirs de Montréal, de Québec, de Blainville, de Trois-Rivières et de Sept-Îles. Informez-vous ici.

Pour ceux et celles qui salivent mais qui n'ont pas de comptoir dans leur région, surveillez la page Sushi à la maison pour les ouvertures nombreuses de 2022. Évidemment, vu la popularité des produits, les boîtes s’envoleront vite. Faites vite pour réserver ICI!

