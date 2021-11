Cette tendance maquillage surprenante est adoptée par toutes les stars

Partager







Maquiller le coin interne de l’œil a souvent fait état d’un débat chez les artistes maquilleurs. On le laisse tranquille ou on l’intègre au look? On lui accorde quelle importance? Voici les réponses.

Dernièrement, les vedettes hollywoodiennes ont été vues avec des maquillages grandioses, adoptant la tendance inner corner au passage.

Dove Cameron se permet souvent du maquillage au coin interne pour souligner ses yeux en amande.

On peut le faire briller avec une couleur chatoyante comme Zendaya lorsqu’elle est apparue sur le tapis rouge de Dune avec un mauve holographique souligné d’une ligne à la teinte raisin. Soulignez le coin interne pour un effet spectaculaire dans un maquillage de soirée.

On peut le rendre graphique avec un trait d’eye-liner aiguisé pour allonger la forme de l’œil. Une ligne précise pour que l’œil de chat classique se transforme en œil de félin sauvage et sophistiqué.

On peut faire en sorte que le coin interne soit le centre de l'attention avec un punch de couleur et laisser le reste du maquillage plus neutre, comme Gigi Hadid.

On peut aussi illuminer le coin interne de l’œil pour un regard frais qui se prête plus facilement à un maquillage quotidien. Une touche de lumière éveillera le regard.

Si vous vous sentez audacieuses, allez-y d’un trait rouge comme Rihanna.

C’est le temps d’accorder au coin interne de l’œil l’attention qui lui revient.

