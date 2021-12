5 balados à écouter pendant votre congé des Fêtes

Partager







Ce n’est pas une pandémie qui va ralentir la production de nouveau contenu en baladodiffusion. Cette année encore, on a été captivés par divers balados, allant de la vulgarisation de phénomènes au true crime en passant par de longues entrevues fascinantes. On vous en propose cinq à écouter pendant votre congé des Fêtes.

Unexplainable

Quelle est la vraie taille du mont Everest? Où se trouve 99% du plastique dans les océans? Pourquoi seulement 20% des fonds marins ont-ils été découverts? Si vous aimez en apprendre sur les grands mystères non résolus de notre planète, on vous suggère Unexplainable de Vox. À cheval entre une discussion et un reportage immersif, ce balado vous fera réfléchir sur l’immensité de notre environnement.

Accessible sur toutes les plateformes de baladodiffusion

- Étienne Brière

Deviens-tu c’que t’as voulu?

Le journaliste Dominic Tardif y passe en entrevue des artistes québécois de divers horizons et revient sur leur carrière en long et en large. On écoute pour la qualité des invité.es, on reste pour la capacité de l’animateur de revenir sur des moments parfois oubliés de leur biographie. De cette troisième saison, on retient les épisodes avec Elisapie, Vincent Peake (de Groovy Aardvark) et Klô Pelgag.

Accessible sur toutes les plateformes de baladodiffusion

- Julien Lamoureux

En 5 minutes

Ce balado rend vraiment très concrète l’expression «se coucher moins niaiseux». L’équipe d’En 5 minutes décortique et vulgarise divers faits et phénomènes en 5 minutes, top chrono! D’un saumon possiblement né de changements climatiques à la vie sociale des girafes en passant par les nanorobots dans la médecine ou par une catapulte spatiale, ce qui nous est expliqué dans chaque épisode est réellement fascinant. En plus, ce balado a été primé meilleur de la catégorie «Sciences» aux Canadian Podcast Awards cette année.

Accessible sur QUB

- Léa Papineau Robichaud

Habiter: les univers de Sarah-Jeanne Labrosse

Pour du feel good dans tes oreilles pendant les Fêtes, branche-toi au nouveau balado de Sarah-Jeanne Labrosse. Au cours de six épisodes accessibles sur la plateforme Audible, la comédienne et animatrice se penche sur différents thèmes qui l’habitent au quotidien. C’est à la maison qu’elle reçoit tour à tour ses invités, tels que Boucar Diouf, Ariane Moffatt, Jordan Faye, Céline Bonnier et autres. Sors tes mouchoirs, car l’épisode sur la maternité est particulièrement touchant.

Accessible sur Audible

- Anne-Lovely Etienne

Synthèses, saison 3 – Le cas Catherine Daviau

On vous prévient tout de suite: Synthèses, ce n'est pas le meilleur balado pour se remonter le moral si l'on trouve nos Fêtes difficiles. Mais, pour les amatrices et les amateurs de true crime, cette troisième saison, qui explore le cas de Catherine Daviau, une jeune femme qui a été assassinée à Montréal en 2008, est très intéressante et nous permet d'en apprendre plus sur son histoire et qui elle était. On apprécie le ton féministe qui sous-tend les six épisodes.

Accessible sur QUB

- Camille Dauphinais-Pelletier