5 colorations originales pour faire changement du blond «bleaché»

Partager







Sur Instagram, les influenceuses passent pratiquement toutes à une coloration foncée. De plus, sur TikTok, on commence à se demander si le blond platine, difficile à entretenir, n'est pas rendu cheugy. C'est le bon moment pour essayer des alternatives!

• À lire aussi: La coloration blonde serait dépassée selon TikTok et voici pourquoi

Appelez votre coloriste, voici 5 colorations naturelles à essayer pour changer du blond :

1. Bronde

Un mélange entre les mots brun et blonde, le bronde façon ombré est recommandé pour celles qui désirent une couleur sans grand entretien. Les racines sont foncées et les pointes sont pâles. Le bronde ajoute une dimension à la chevelure.

2. Le expensive brunette

Le brun luxueux est reconnu surtout par son nom anglais, expensive brunette par l’image que l’expression lui confère. La teinte de brun peut varier car c’est surtout le fini qui donne son nom à la coloration phare de l’hiver. Les cheveux doivent être brillants et savamment coiffés pour l’allure expensive. Les gloss de finitions sont les produits à prioriser.

3. Épices d’automne

Les fans de pumpkin spice trouveront leur compte dans cette coloration. Des tons chauds entre citrouille et cannelle qui feront fureur toute l’année 2022.

4. Miel chaud

Les dérivés du blond platine, qui lui est difficile et coûteux d’entretien, ne sont pas nécessairement tous orientés vers le brun et les couleurs foncées. Ce blond miel chaud est lumineux et idéal en balayage.

5. Des mèches effortless

Les mèches sans effort, effortless higlights, sont d’un blond très doux qui encadre le visage et la tignasse et dont on n’a qu’à les rafraichir une fois par année. Le rêve de celles qui n’aiment pas aller régulièrement chez le coiffeur. Les mèches restent pâles et leur intensité varie au gré de l’année sans pour autant s’effacer.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s