Le populaire ES Café ouvre une nouvelle succursale à Lévis

Le ES café est bien connu des étudiants et télétravailleurs de la Rive-Sud de Québec. Une 4e succursale a dernièrement ouvert ses portes au centre-ville de Lévis et l’endroit est sublime.

ES Café

Le local est entièrement vitré. La lumière naturelle entre dans tout le commerce. Le design a un je-ne-sais-quoi d’industriel-chic avec le bois, le béton et les détails des tables et des sièges.

Dès l’entrée, des canapés en velours vert sont installés pour siroter une boisson chaude confortablement et déguster une viennoiserie maison.

Si vous êtes plutôt dans le café pour étudier, télétravailler ou rencontrer vos coéquipiers pour un travail d’équipe, diverses options s’offrent à vous avec tables rondes, comptoir en bordure de fenêtre, banquettes ou encore des tables individuelles.

ES Café

ES Café

Le menu est similaire aux trois premières succursales de ES Café. Vous avez donc des options de boissons chaudes, froides ou frappées en plus des déjeuners et diners. Il y a aussi des bouchées et viennoiseries pour une gourmandise sucrée.

ES Café

ES Café

Que ce soit pour vous installer près du foyer avec un livre, autour d'une table pour terminer votre session ou dans les somptueuses banquettes pour un café avec vos amis, prenez le temps de découvrir la 4e succursale ES Café.

Pssst! Pour un temps limité, le ES Café a une saveur de boisson chaude canne de bonbon pour le temps des Fêtes.

ES Café

ES Café - Centre-ville de Lévis

1500 rue Métivier, Lévis

