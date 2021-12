62 restos et bars qui ont ouvert en 2021

Partager







Malgré une dure année dans le domaine de la restauration en raison des mesures sanitaires et du manque de personnel, il n’y a pas eu que du négatif et des fermetures en 2021.

Quelques entrepreneurs ont décidé d’ouvrir des restaurants, bars et comptoirs bouffe au plus grand bonheur des foodies québécois.

Voici donc toutes les nouvelles adresses dont Silo 57 vous a parlé en 2021

MONTRÉAL

Brouillon est un fabuleux mélange entre un café thirdwave et un bar à vin nature, ce qui en fait une buvette idéale où donner rendez-vous aux collègues et amis sur la Plaza Saint-Hubert. Le menu de la nouvelle buvette est composé de plusieurs plats à partager qui sont à 50% végétariens.

6580-A, rue Saint-Hubert, Montréal

Si vous cherchez une belle adresse où aller manger comme des rois en tête à tête, la Place Carmin est une excellente option. La brasserie française du Vieux-Montréal offre un décor sublime ainsi qu’un menu ultra alléchant. Vous ne serez vraiment pas déçu, surtout si vous aimez les fruits de mer!

740, rue William, Montréal

L’Entre-deux a ouvert ses portes au printemps 2021 et propose de l’excellent café mais également des sandwichs qui ont tous l’air plus délicieux les uns que les autres. Définitivement une adresse du quartier Notre-Dame-de-Grâce à découvrir.

5930-102, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Ouvert depuis la mi-mars 2021, le nouveau restaurant végane Burger Fiancé connaît une popularité qui ne dérougit pas. L’établissement du Vieux-Montréal propose du fast-food végane qui a visiblement conquis le public montréalais.

417, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Élice est un charmant café et petit restaurant de quartier situé au coin des rues Sainte-Catherine Est et de Chambly. L’endroit se veut un établissement sans prétention où arrêter pour un bon café, un sandwich déjeuner, une salade, un petit dessert ou bien une belle bouteille de vin à emporter.

3637, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Situé dans le quartier Saint-Henri, le BarBara a ouvert ses portes le 26 janvier 2021. Le restaurant propose des plats classiques de la cuisine italienne, avec une «twist» unique, comme sait si bien le faire le chef David Pellizzarri. Le BarBara peut accueillir jusqu’à 60 clients dans son établissement.

4450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

C’est dans un vaste espace épuré et lumineux que se dévoile le café léo, un café nouveau genre à deux pas de l’UQAM. Ouvert depuis août, le café a été pensé afin de répondre aux besoins de sa clientèle et aux artistes locaux. En effet, l’espace est facilement modulable, grâce à des murs blancs sur roues, et peut rapidement se transformer en galerie d’art, en salle de cinéma, en studio de photographie, etc.

1215, rue Berri, Montréal

Chabanelle est un établissement qui brouille la ligne entre le comptoir à café et la brasserie où s’attabler pour un 5 à 7 réussi. Ce sont le réputé chef Martin Juneau et son équipe qui sont derrière le projet.

315, rue Chabanel Ouest, Montréal

Shay, une adresse où manger libanais, impressionne par son intérieur signé par Ivy Studio. En matière de bouffe, attendez-vous à quelque chose d’aussi délicieux pour l’estomac que le décor l’est pour les yeux!

1414, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Ce restaurant, situé à quelques pas de la rue Sainte-Catherine et de la rue Peel, est l’endroit idéal où casser la croûte avant une spectacle au Centre Bell ou lors d’une séance de magasinage!

1050, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal

En plus d’être un endroit où trouver une belle variété de plantes vertes pour illuminer votre logement, Pamai est également un comptoir de thé aux perles, ou «bubble tea». Un premier concept du genre à Montréal!

161, rue de la Montagne, Montréal

Le célèbre bistro déjeuner Le Passé Composé occupe désormais un kiosque dans cette populaire halte gourmande du centre-ville. Il est maintenant possible de se délecter à toute heure de la journée de tartines décadentes, de pains dorés au panko, de bagels de gravlax, de délicieux oeufs bénédictines et de bien plus.

705 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

L’ancien chef du restaurant Manitoba, Simon Mathys, a ouvert au début du mois de janvier 2021 son propre restaurant.

1879, rue Bélanger, Montréal

C’est dans le Shaughnessy Village à Montréal que la populaire boulangerie Hazukido a ouvert sa toute première adresse en territoire québécois. Reconnu pour ses croissants au beurre à la façon japonaise, qui en fait des pâtisseries de qualité à la texture bien spéciale, Hazukido était attendu de pied ferme par les Montréalais.

1629, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal

Cette toute nouvelle adresse de la rue Notre-Dame Ouest propose une cuisine du Moyen-Orient dans un décor moderne très instagrammable aux accents rosés. Si vous aimez partager des plats avec les amis, c’est l’endroit à essayer!

140, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Jack Le Coq s’est installé dans le local laissé vacant en 2019 par le tout dernier Dunkin' Donuts qui avait pignon sur rue au Québec. Sur le menu de Jack Le Coq figurent des boîtes de poulet frit qui peuvent être achetées en combos, selon le nombre de morceaux désirés, ou encore en format familial, sept variations de sandwichs avec poulet frit, de la poutine et des salades dans lesquelles vous pouvez ajoutez du poulet frit (sans surprise!), ainsi qu’une sélection d’accompagnements, comme de la salade de chou, du macaroni au fromage ou bien du maïs au beurre.

4501, rue Wellington, Montréal

C’est le 28 juillet dernier qu’a eu lieu une ouverture privée et hyper VIP du nouveau bar-terrasse La Bastille, située à Lachine, dans le Sud-Ouest de Montréal. Le projet est piloté par trois copropriétaires, dont le populaire rappeur Imposs qui a performé, lors de l’inauguration. Pour les curieux, sachez qu’il vous faut absolument une invitation pour accéder à cette terrasse secrète.

Sur invitation seulement

49th Parallel Micro-Torréfacteur a ouvert sa toute première succursale à Montréal à l'été 2021. Ce célèbre torréfacteur canadien fondé à Vancouver en 2004 est un véritable chef de file en matière d’espresso.

488, rue McGill, Montréal



Cette véritable institution qui compte de nombreux adeptes, grâce à son adresse sur le plateau, a ouvert, le 24 juin dernier, un second café dans le Mile-Ex.

7060, rue Alexandra, Montréal

L’ancien local du Europea au centre-ville est maintenant occupé par le Okeya Kyujiro, le premier vrai restaurant Omakase à Montréal. Ce nouvel établissement de seulement 10 places propose un spectacle gourmand de 20 services.

1227, rue de la Montagne, Montréal

Bazart est un projet qui réunit plusieurs formes d’art, dont l’art culinaire, dans la bâtisse du New City Gas. La partie restauration est menée par le chef Massimo Piedimonte (anciennement au restaurant Le Mousso). L’équipe en cuisine apprête à la vue des clients une sélection de repas d’inspiration méditerranéenne où tout est cuit sur le feu. La décoration est tout simplement incroyable. Un incontournable à essayer d’ici la fin de l’été.

969, rue Wellington, Montréal

Pour ceux qui l’ignorent encore à ce jour, l’iconique rôtisserie ouverte en 1936 a rouvert ses portes et s'est installé dans l’ancien local de la Pâtisserie Chez de Gaulle sur la rue Saint-Viateur dans le Mile-End à l'été 2021.

231, rue Saint- Viateur Ouest, Montréal

Le Cafécoquetel, qui a ouvert ses portes au début du mois de février 2021, propose un menu idéal pour passer du café au cocktail «real quick»! On retrouve sur le menu une liste de cafés funky, dont le café latte rose au poivre, et quelques cocktails savoureux. On peut également se procurer des bières de microbrasserie. Le Cafécoquetel offre également des vins nature et des cidres.

426, rue Faillon Est, Montréal

Pour la saison estivale 2021, l’équipe du joli café Saison des pluies a décidé de pousser son offre plus loin en transformant son garage en mini bar laitier pour y servir des cornets!

305, rue Guizot Est, Montréal

Situé au bout complètement de la terrasse du Riverside St-Henri, au bord du canal de Lachine, le Café Malté tient son nom de la Canada Malting, l’usine voisine abandonnée depuis plusieurs années. Le café-food truck est ouvert lors de la saison estivale.

À l’arrière du Riverside, au bord du canal de Lachine

Les résidents du Vieux-Saint-Laurent ont eu droit à une toute nouvelle succursale du Bilboquet en 2021. Le Bilboquet sert ses excellentes glaces et ses sorbets artisanaux en plus de partager son local avec un nouveau comptoir bouffe: le Mesclun Artisan Saladier.

855, boulevard Décarie, Saint-Laurent

L’iconique établissement du Marché Jean-Talon a ouvert une seconde succursale dans le Mile-End en 2021.

15, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

Située sur la Place d’Youville, la toute nouvelle adresse du Ca Lem a accueilli ses premiers clients durant le week-end du 17 et 18 avril.

315, Place d’Youville, Montréal

Un concept éphémère de gaufrerie coquine a ouvert ses portes au début du mois d'avril 2021. Zizi Pop a été très populaire auprès des Montréalais et des touristes en 2021.

400, rue Notre-Dame Est, Montréal

Ouvert officiellement depuis le mois de juillet, cette toute nouvelle pâtisserie haut de gamme fait le bonheur des végétaliens montréalais. Situé sur la rue Saint-Denis, tout juste au nord de l’avenue du Mont-Royal, Pâtisserie Zébulon propose que des pâtisseries faites à base de plantes et confectionnées avec amour chaque matin par le talentueux Zébulon Vézina.

4522, rue Saint-Denis, Montréal

Le restaurant Barranco reprend le local de la rôtisserie Pio Pio qui a fermé ses portes. Le nouveau restaurant sert de la bouffe péruvienne comme seul le chef Daniel Silva (Tiradito, Chifa) sait si bien le faire à Montréal.

4525, rue Saint-Denis, Montréal

Décor chic, ambiance festive, cuisine moderne italo-japonaise, voici ce qui vous attend à cette adresse à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Viger. C’est le groupe Lucky Bell Group ( a qui on doit les restaurants Red Tiger, Le Blossom sushi bar, le Ho Lee Chix et le Kamé Snack-Bar à Montréal), qui tient les rênes de cette nouvelle adresse.

989, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Les résidents des tours à condos de Griffintown ont eu droit à un tout nouveau café où s’arrêter le matin ou encore commander un sandwich sur le pouce.

248, rue de la Montagne, Montréal

L’équipe du Pumpui Montréal a ouvert un bar à vin nommé Pichai. L’établissement se trouvera sur la rue Saint-Hubert. En plus de pouvoir goûter à la sélection de vins de la sommelière Elisabeth Racine, les clients peuvent se délecter de mets aux saveurs thaïlandaises.

5985, rue Saint-Hubert, Montréal

Derrière cette toute nouvelle buvette de vins nature dans le Vieux-Montréal, on retrouve l’équipe du Thomahawk Group (Uniburger, Tommy Café, Santos). Le décor, tout comme la bouffe et la carte de vins, semblent très prometteurs.

209, rue Saint-Paul Ouest

Le chic shack Pincette offre de bons plats de homard à longueur d'année, comme la traditionnelle guédille, le club sandwich, la brochette de queue de homard, le mac & cheese, la poutine et le homard grillé dans toute sa simplicité.

94, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal

La gang du Falafel Yoni du Mile-End a ouvert une seconde succursale dans Verdun cette fois.

4549, rue Wellington, Montréal

Un tout premier comptoir de nourriture de rue roumaine a ouvert ses portes à Montréal et les Montréalais sont déjà sous le charme! Cette nouvelle adresse sert le meilleur de la Roumanie: les micis.

19, avenue Mont-Royal Est, Montréal

Ce nouveau comptoir du Mile-End propose du café, des vins d’importation privée et des sandwichs de qualité. Plusieurs choix de sandwichs sont inscrits à l’ardoise.

5687, avenue du Parc, Montréal

Projet Pilote a plus d’un tour dans son sac en étant non seulement un restaurant et un bar, mais également une microbrasserie et une distillerie. Tout se passe sous un même toit et se trouve dans l’ancien bar La Quincaillerie sur la rue Rachel Est. Côté bouffe, quelques plats à partager forment le menu et sont concoctés autant que possible à partir de légumes qui poussent sur le jardin du toit de l’établissement.

980, rue Rachel Est, Montréal

Mi-café, mi-comptoir gourmand, Maison Chabot se veut un endroit où aller chercher son café chaud ainsi qu’un lunch à manger sur le pouce.

5477, rue Chabot, Montréal

Name’s on the way est en fait le tout nouveau concept du feu Gypsy Kitchen + Bar. L’établissement situé au coin des rues Berri et Rachel Est a profité de la pandémie pour revoir son offre. L’aspect bohème du décor fait maintenant place à quelque chose de plus moderne. Le menu met en valeur les aliments d’ici et évoluera au fil des saisons. Chose certaine, l’ambiance festive et les cocktails sont encore au rendez-vous chez Name’s on the way.

500, rue Rachel Est, Montréal

Si vous cherchez une oasis urbaine en plein cœur du centre-ville en été, c’est au Bivouac qu’il faut aller. Tout y est : son décor botanique, sa grande et magnifique terrasse juchée sur le Quartier des spectacles, ses excellents plats de cuisine boréale et son ambiance de feu!

1255, rue Jeanne-Mance, Montréal

La pizzeria Chez Zac n’est pas tout à fait une nouvelle adresse, mais l’endroit à dernièrement fait un virage 100% végétalien qui mérite une mention. Le menu entièrement végane saura ravir tous les adeptes de pizzas. DJ Bhate le propriétaire de l'établissement espère ainsi révolutionner la scène culinaire montréalaise avec ses pizzas uniques et confectionnées avec amour.

8, avenue Duluth, Montréal

Les copropriétaires de Stella pizzéria ont ouvert une toute nouvelle succursale, cette fois dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Comme la première succursale, on s’y rend pour déguster de délicieuses pizzas dans une ambiance décontractée et familiale.

1100, rue Bélanger, Montréal

Au menu chez Dulce: crème glacée, churros et crêpe sont les vedettes! Dulce propose entre autres des sundaes avec churros qui ont l’air hyper décadents si l’on se fie aux photos sur le Instagram de l’établissement.

250-B, rue Saint Paul Est, Montréal

Le Danny Pan Pizza a ouvert ses portes dans le quartier Saint-Henri et c'est l'endroit où goûter à cette pizza hyper décadente inspirée de Chicago et de Détroit. Le chef Danny St-Pierre a concocté une pâte levée dans un moule à gâteau et entourée de fromage.

3734, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Le projet Mellön brasserie est campé par deux amoureux de la broue, Alexandre Pontbriand et David Goudreau qui ont d’abord passé près d’une dizaine d’années à explorer les différentes saveurs de bières avant d’ouvrir leur propre établissement.

7141, rue Saint-André, Montréal

Après avoir ouvert à la fin 2020 dans Hochelaga, la pizzéria Les Garnements a ouvert une deuxième succursale dans le quartier Rosemont, dans l’ancien restaurant Crème Fraîche, au coin de la rue De La Roche et du boulevard Rosemont.

5800, rue De La Roche, Montréal

Tout comme à la succursale de Rosemont, Ton-quartier Village se veut un endroit où acheter des produits locaux et des recettes maison faites à base de produits d’ici et par une équipe de chef montréalais talentueux.

1276, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

QUÉBEC

Le comptoir Fendel & Lilo a ouvert une deuxième succursale à Cap-Rouge le 17 décembre 2021.

955, route Jean-Gauvin, Québec

Le District Gourmet du QG Sainte-Foy a ouvert ses portes à l'automne 2021. Plusieurs chefs québécois et internationaux ont ouvert des comptoirs alimentaires qui valent le détour.

990, Rte de l'Église, Québec

La populaire fine cantine de l’île d’Orléans a ouvert une deuxième adresse sur le site du 737. La cantine est fermé durant l'hiver.

937, rue 9E de l'Aéroport, Québec

Le ES café est bien connu des étudiants et télétravailleurs de la Rive-Sud de Québec. Une 4e succursale a dernièrement ouvert ses portes au centre-ville de Lévis et l’endroit est sublime.

1500, rue Métivier, Lévis

AILLEURS

Le projet d’hospitalité agricole situé à Austin, dans les Cantons-de-l’Est, a ouvert ses portes, ou plutôt ses champs, au début du mois de juillet et les gens y ont fait la file tous les week-ends de l'été pour vivre l’expérience.

21, chemin Taylor, Austin

Installé dans l’ancien local du Target, le Marché des promenades s’étend sur plus de 130 000 pieds carrés. Plusieurs restaurateurs populaires y tiennent des kiosques, et il est possible d'y faire des achats et d'y casser la croute. Parmi les 40 artisans, producteurs alimentaires et restaurateurs, on retrouve un Tommy Café, une microbrasserie Saint-Houblon, une succursale de la SAQ, ainsi que divers restaurants comme Küto, La Pantry par Dany Bolduc, Brûleries Faro, Le Spot Bistro, Le Local Dumpling, Théophile Bar à vin, La Bêtise, Vertuose et bien plus.

1, boul. des Promenades, Saint-Bruno-de-Montarville

Le café troisième vague Apollo à Sainte-Anne-de-Beaupré a ouvert le 16 juin dernier. C'est un bel endroit où arrêter si vous avez prévu de petites vacances à l’île d’Orléans ou dans les alentours.

10013, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré

La gang derrière le «dépanneur de bières pas comme les autres», Cheers, a ouvert une troisième succursale sur la Rive-Sud en 2021! Une brasserie adjacente à la boutique a aussi vu le jour.

42-B, boulevard Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville

En 2021, le coloré et adoré restaurant Venice a ouvert au Quartier DIX30, plus précisément dans le Square où se trouvait le kiosque du Bilboquet avant.

9190, boulevard Leduc, Brossard

La populaire rôtisserie Mon Petit Poulet du quartier Rosemont a ouvert une deuxième succursale et c’est sur le chemin Gascon à Terrebonne que l’entreprise a décidé de s’installer.

1506, chemin Gascon, Terrebonne

La ville de Sherbrooke a accueilli cette année un tout nouvel établissement végane qui propose un menu brunch réconfortant : le restaurant SAUG.E. Située sur la rue Peel au centre-ville, plus précisément dans le local de l’ancien restaurant Lo Ré, la jeune entreprise accueille des clients depuis le 21 août dernier et est déjà très populaire.

17, rue Peel, Sherbrooke

Le café qui a ouvert ses portes au printemps propose un espace au design épuré où il est possible de se procurer un lunch sur le pouce, un bon café chaud ou encore quelques délicieuses bouteilles de vin d’importation privée.

100, chemin Lakeside, Knowlton

